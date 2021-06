In Italia abbiamo la fortuna ed il privilegio di godere di bellezze naturali che fanno invidia al resto del Mondo. Molti turisti soprattutto d’estate sono attratti non solo dalle nostre coste e località montuose ma anche dai numerosi centri termali.

Questi ultimi sono luoghi magici rinomati per le cure, la pace ed il benessere che riescono a garantire. Infatti chi desidera relax assoluto non può lasciarsi sfuggire queste 3 località termali in Italia dove rigenerare mente e corpo.

Un viaggio da Nord a Sud

Partendo dalla località più a Nord troviamo Sirmione, un comune in provincia di Brescia di quasi 8.300 abitanti. Esso sorge su una piccola penisola a Sud del Lago di Garda ed ogni anno è meta di moltissimi turisti.

Oltre alla bellezza del paesaggio ed alla sua rilevanza storico culturale, Sirmione è conosciuta anche per le sue terme. Quest’ultime sono tra le più riconosciute a livello nazionale per le cure ed i trattamenti all’avanguardia che riescono a garantire.

L’acqua di queste terme ha numerose proprietà terapeutiche e dona benefici a più apparati, da quello respiratorio a quello cutaneo e circolatorio.

Procedendo più a Sud arriviamo a Viterbo che è una delle città simbolo per le cure termali.

Una delle zone più rinomate ed apprezzate è quella delle Masse di San Sisto dove oltre alle acque termali vi sono numerosi altri servizi.

Nelle terme vi sono due vasche: la più grande contiene acqua termale calda, mentre quella più piccola contiene acqua tiepida (circa 18 gradi).

Questo sbalzo termico da una vasca all’altra è rigenerante per il corpo e la mente.

Chi desidera relax assoluto non può lasciarsi sfuggire queste 3 località termali in Italia dove rigenerare mente e corpo

Concludiamo il nostro viaggio tra queste località termali italiane con Santa Cesarea Terme.

Questo piccolo borgo situato nel cuore del Salento è una vera perla immersa tra alte scogliere, mare cristallino e natura selvaggia.

Le acque termali di questa zona sono famose in tutto il Mondo e si apprestano all’utilizzo di numerosi trattamenti benefici.

In ogni caso per approfondire alcuni aspetti di questa meravigliosa località consigliamo la lettura di questo articolo di approfondimento.