In tema di Superbonus l’Agenzia delle Entrate quasi ogni giorno pubblica dei chiarimenti tramite le risposte agli interpelli e le risoluzioni. L’ultima risoluzione riguarda chi decide di installare un impianto fotovoltaico con il 110% deve fare attenzione perché non sempre è possibile. La risoluzione fornita dall’Agenzia delle Entrate è molto interessante ed investe i pannelli fotovoltaici e l’intreccio tra la detrazione ordinaria al 50% e il superbonus 110%. Analizziamo cosa precisa l’Agenzia sul tema inerente agli impianti solari fotovoltaici per autoconsumo collettivo.

Chi decide di installare un impianto fotovoltaico con il 110% deve fare attenzione perché non sempre è possibile

La risoluzione n. 18/E dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito alcuni aspetti sul Superbonus 110% e la detrazione del 50% per gli impianti fotovoltaici. L’Agenzia precisa che, per gli impianti rinnovabili gestiti da soggetti appartenenti a comunità energetiche o gruppo di consumo, l’agevolazione spetta se hanno una configurazione massima di 200 KW.

Per questi impianti, si applica una soglia di spesa limite di 96mila euro. Inoltre, la detrazione spettante è del 50% e deve essere ripartita in 10 quote annuali. Infine, l’agevolazione spetta solo se l’impianto installato risponde ai fabbisogni energetici dei componenti del gruppo di consumo o comunità.

Però, per gli stessi interventi, è possibile accedere al Superbonus 110% per un tetto di spesa massimo di 48mila euro. Questi interventi rientrano nei lavori trainati, che devono essere agganciati ad interventi trainanti.

L’agevolazione al 110% è subordinata alla cessione a favore del GSE per l’energia non auto consumata.

Agevolazione al 50% se si supera il limite

L’Agenzia precisa, che il Superbonus 110% si applica fino alla spesa corrispondente a 200 Kw.

Oltre i 200 Kw spetta la detrazione al 50%. Inoltre, specifica che gli interventi sono soggetti ad un limite di spesa di 96mila euro. Tale limite si applica su tutta la spesa sostenuta per l’intero impianto.

Infine, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che l’applicazione della detrazione al 50% non dipende dalle regole complesse del Superbonus.