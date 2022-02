Chi ha un cane difficilmente sa descrivere il legame profondo e insostituibile che si viene a creare con l’animale domestico.

Anche quando ormai gli amici 4 zampe non sono più cuccioli e dunque sarebbero meno giustificabili alcuni loro comportamenti, li difendiamo sempre.

Non importa se hanno distrutto le nostre pantofole preferite o il divano di casa oppure ancora se hanno rovinato la nostra ultima sessione di giardinaggio.

Certo, non risparmiamo rimproveri, ma è anche vero che non sappiamo resistere ai loro occhioni dolci e l’arrabbiatura dura davvero poco.

Che dire, poi, delle sessioni di foto a cui li sottoponiamo per poi mostrarle agli amici, magari convincendoli a prendere loro stessi un cucciolo.

A questo punto, urge una piccola puntualizzazione: chi decide di adottare un cane, dovrebbe infatti tenere presente che a queste razze piace molto abbaiare.

Ovviamente, sappiamo bene che questo comportamento del cane comprende sfumature di significato molto diverse.

Può farlo per divertimento, ma anche per avvisarci del pericolo o di un suo disagio.

Sta di fatto che comunque, alle orecchie degli altri, specialmente a quelle dei nostri vicini di casa, questo suono non sarà mai gradito. Ecco perché abbiamo già provveduto a mettere in guardia da eventuali pesanti sanzioni i proprietari di cani che occupano uno spazio condominiale.

Tra l’altro, in alcuni casi, l’abbaio è proprio un tratto peculiare del carattere del nostro amico 4 zampe e nemmeno un istruttore cinefilo potrebbe rimediare.

Chi decide di adottare un cane, dovrebbe fare attenzione a queste razze sempre pronte ad abbaiare

Ad esempio, lo Schnautzer nano, pur essendo adorabile come compagno, ha un retaggio che lo vede impegnato come sentinella e non ne ha perso memoria.

Seppur di piccola taglia, dunque, non ha paura di esporsi al pericolo e non esiterà ad avvisarci con un lungo abbaio.

Insospettabilmente, anche il Maltese è un disturbatore seriale: non tanto per un nemico, quanto più per segnalarci che una situazione non rientra nelle loro corde.

Per quanto riguarda, invece, il Beagle, il loro modo di abbaiare è molto particolare. Tanto che alcuni esperti parlano di “abbaiurlo”: il verso sonoro è talmente forte che sembra appunto vogliano gridare qualcosa.

Anche il Bassotto Tedesco non deve essere confuso con una razza semplicemente da coccolare: proprio perché si affeziona molto, vorrà proteggerci da eventuali minacce.

Ugualmente tenaci anche Fox Terrier, Volpino di Pomerania e Chihuahua.