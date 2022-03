Ci può piacere sperimentare in cucina ma, nonostante ciò, tendiamo sempre a essere piuttosto abitudinari. Con determinati ingredienti, infatti, solitamente si preparano sempre le medesime pietanze, specialmente se buone e riuscite. Spesso, però, questo atteggiamento porta a perdersi delle vere prelibatezze. È il caso del sugo di polpo alternativo alla solita insalata con le patate. Lo stesso discorso però vale anche per chi cucina il pesce spada congelato al forno o arrostito, ricette buone che talvolta precludono altri squisiti piatti.

Scongelare il pesce spada

Il pesce spada è un pesce poco grasso e sarebbe fonte di diverse sostanze benefiche. Conterrebbe infatti proteine, vitamine e sali minerali. Solitamente la sua pesca avviene da aprile a settembre. Oltre a comprarlo fresco, possiamo però trovarlo congelato con una certa facilità in ogni periodo. In questo caso, prima di cucinarlo, converrà scongelarlo. Questo è un passaggio delicato perché farlo in modo errato comprometterebbe la qualità delle carni. Il metodo migliore è porlo in frigorifero il giorno prima e farlo scongelare lentamente. Dopo di che, potremo finalmente pensare al modo di cucinarlo.

Classiche le ricette che prevedono di arrostirlo assieme ad erbe aromatiche. Meno scontata ma squisita una ricetta di pasta che lo rende protagonista assieme al limone. Una bontà da provare anche perché si tratta di un primo semplice e veloce.

Chi cucina il pesce spada congelato al forno o alla griglia senza provare questa pasta non sa cosa si perde

Ci serviranno:

400 g di pesce spada;

400 g di pasta formato mezzanelli;

2 limoni;

80 g di burro;

olio extravergine di oliva;

sale;

pepe;

farina;

foglioline di menta.

Puliamo il pesce spada eliminando la pelle e l’osso centrale. Dopo di che, procediamo a tagliarlo per ricavarne dei tocchetti. Impaniamoli nella farina. Riempiamo una pentola d’acqua e poniamola sul fornello a bollire. Spremiamo i limoni e mettiamo da parte il succo.

Intanto mettiamo sul fuoco una padella con dentro burro e olio. Quando il burro sarà sciolto aggiungiamovi il pesce spada. Facciamolo cuocere per bene avendo cura di rigirarlo. Una volta cotto, aggiungiamo il succo di limone e facciamo cuocere per ottenerne una sorta di crema. Saliamo e spegniamo. Saliamo l’acqua che bolle e caliamo la pasta. Prendiamo un mestolo d’acqua e aggiungiamolo nella padella, manterrà il condimento più cremoso. Scoliamo e saltiamo la pasta nella padella aggiungendo le foglioline di menta e pepando.

Ed ecco pronta la nostra buonissima pasta con pesce spada e limone, una bontà sopraffina che ci conquisterà. Potremo proporla anche ai nostri ospiti, perché il successo è garantito con un piatto di pasta così equilibrato. Infatti, il limone esalta alla perfezione le delicate carni del pesce spada.

