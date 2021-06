È risaputo che se mangiamo una consistente quantità di carote già da fine aprile o inizio maggio abbiamo più possibilità di abbronzarci in estate. Questo perché la carota è ricca di carotenoidi. Si tratta di lipidi vegetali dalla peculiare pigmentazione rossastra che ci proteggono dalla luce del sole ma al contempo ci fanno abbronzare. Il punto è che la carota non è il solo vegetale ad esserne ricco. E chi crede sia la carota la migliore alleata di un’abbronzatura dorata sottovaluta questo succoso frutto estivo che non ha eguali per vitamine e carotenoidi. Stiamo parlando del fico d’India.

Le proprietà del fico d’India

100 grammi di fichi d’India hanno un apporto calorico di sole 52 calorie. In compenso, apportano un’enorme varietà di vitamine e un’ingente quantità di carotenoidi. Questo rende il fico d’India un alimento essenziale per la cura della nostra pelle. Non solo mangiare regolarmente fichi d’India (perfetti a colazione) ci farà abbronzare di più, ma ci proteggerà da scottature e dall’effetto indesiderato dell’esposizione prolungata ai raggi solari. Come se non bastasse, i nutrienti di questo frutto sono alleati di tutto l’organismo. Combattono il colesterolo cattivo e aiutano l’assorbimento degli zuccheri, regolarizzano l’attività intestinale e aumentano il senso di sazietà.

Venendo alle qualità abbronzanti, i fichi d’India, come anticipato, sono ricchi di carotenoidi e di vitamine. Se l’organismo ha carenza di queste sostanze, la nostra pelle risulterà secca e disidratata e abbronzarci come desideriamo sarà molto difficile.

Specialmente le vitamine E ed F, ampiamente contenute nei fichi d’India, sono preziosissime per la pelle, garantendone giovinezza ed elasticità. Così, all’azione abbronzante dei carotenoidi si unisce quella protettiva e rigenerante di queste due vitamine. Per questo motivo, l’olio ricavato dai semi dei fichi d’India può essere utilizzato come efficace alternativa naturale alla crema doposole.

