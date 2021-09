Chi considera le parti meno nobili della zucca degli scarti sta sbagliando e potrebbe riutilizzarli così

La zucca è la regina della tavola autunnale grazie a una lunga lista di proprietà e benefici. Quando la compriamo e puliamo, rimangono sempre molti scarti tra cui la buccia, qualche pezzo di polpa e i semi. In questo articolo abbiamo visto le proprietà e i benefici dei semi di zucca. Ora vediamo perché chi considera le parti meno nobili della zucca degli scarti sta sbagliando mentre invece potrebbe riutilizzarli così.

La zucca è ricca di vitamina A, B e C, ma anche di minerali e fibre. È quindi un ortaggio con molti benefici per il nostro organismo. Ma è vero anche che ogni volta che la prepariamo, otteniamo tanti scarti, considerando anche che sbucciarla richiede una buona dose di lavoro. Ma non c’è da preoccuparsi perché della zucca si può riutilizzare tutto, in tanti modi. L’importante è sapere come fare ad evitare inutili sprechi.

Semi

I semi di zucca possono essere mangiati sia al naturale sia tostati, con e senza aggiunta di sale. Per tostarli possiamo usare una padella antiaderente calda o il forno. L’importante è che siano asciutti; quindi quando spolpiamo la zucca lasciamoli asciugare. Per capire se sono asciutti controlliamo se si è formata una leggera pellicola trasparente. Se vogliamo cuocerli in forno facciamoli tostare per circa mezz’ora a 150 gradi, insaporendoli con olio, sale, pepe, paprika o con altre spezie.

I semi di zucca possono anche essere utilizzati in aggiunta a ricette come le vellutate e le insalate. Un’altra idea potrebbe essere quella di aggiungerli alla granola o al muesli.

Buccia

Non tutti sanno che la buccia della zucca è commestibile. Le idee per riutilizzarla sono davvero molte e richiedono solo una buona dose di fantasia. Prima di utilizzarla dobbiamo renderla più morbida e per farlo basterà sbollentarla qualche minuto. Possiamo utilizzarla come ingrediente principale per un risotto, come guarnizione oppure cuocerla al forno dopo averla affettata sottile, e mangiarla come snack. Un’idea creativa sorprendente è utilizzarla per impiattamenti originali. Se preleviamo la polpa, lasciandola intera possiamo metterla in forno e poi servire un risotto o un’altra ricetta direttamente all’interno della nostra zucca.

Polpa

Anche in ambito cosmetico la zucca è molto utilizzata per le proprietà antiossidanti, idratanti, lenitive ed elasticizzanti che le si attribuiscono.

Infatti, si utilizza per cercare di contrastare i radicali liberi, i segni dell’età e per aiutare a lenire le infiammazioni della pelle. Per preparare una maschera a base di polpa di zucca ci basterà schiacciarla e aggiungere un cucchiaio di olio per renderla meno densa.

Chi considera le parti meno nobili della zucca degli scarti sta sbagliando e potrebbe riutilizzarli così

Come abbiamo visto tutte le parti considerate meno nobili di questo super ortaggio possono essere riutilizzate in tanti modi creativi. E questo non avviene solo per la zucca, tanti altri alimenti vengono ogni giorno sprecati perché solo in pochi si pongono la domanda su come poterli riutilizzare. Per aiutare l’ambiente con un consumo più sostenibile, sarebbe bene cercare un modo per riciclare e riutilizzare ciò che, a volte con troppa facilità, buttiamo.