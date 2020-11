La crisi da Covid-19 ci ha insegnato molte cose. In primis, la necessità di avere a disposizione una doppia entrata o, comunque, di mettere da parte una parte di ciò che si guadagna in risparmio. Tuttavia fare queste due cose non è sempre facile. A volte ci vorrebbe un bel colpo di fortuna e potrebbe essere questo il caso di chi conserva ancora questo vecchio computer: potrebbe infatti avere un tesoro da migliaia di euro. in alcuni casi si è seduti su un bel gruzzoletto senza neanche saperlo.

Tesori nascosti

Apple ha annunciato un nuovo evento ufficiale per l’11 novembre. Il molto atteso il lancio dei nuovi MacBook con processore Arm. Il successo di Apple è indiscusso, ma a cosa è dovuto? Da sempre la Big Tech americana produce dispositivi rivoluzionari e di ottima qualità. Durano anni, a volte perfino decenni, anche dopo essere stati sostituiti da prodotti più all’avanguardia. Molti possono essere definiti come quasi indistruttibili e nel tempo hanno acquisito un fascino vintage. Ecco perché chi conserva ancora questo vecchio computer potrebbe avere un tesoro da migliaia di euro.

I prodotti Apple hanno fatto la storia della rivoluzione tecnologica e, ad oggi, possono valere migliaia di euro, anche se obsoleti. Sono molti i collezionisti disposti a spendere cifre altissime per questi pezzi di storia. Alcuni diventano addirittura componenti di vere e proprie opere d’arte. Come quelle dell’artista francese Christophe Guinet, da sempre interessato al rapporto che intercorre tra natura e tecnologia.

Quanto vale un vecchio Mac?

In rete esistono molti siti in grado di calcolare quanto si può ricavare dalla vendita di un vecchio Mac. In generale il prezzo di vendita varia da prodotto a prodotto, e aumenta o diminuisce in base alla presenza di altri fattori. Ad esempio, il valore del prodotto sale se associato a buone condizioni e alla presenza dell’imballaggio originale.