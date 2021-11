Nelle scorse settimane abbiamo più volte confrontato società quotate a Piazza Affari per capire studiando i parametri di bilancio e i grafici su chi investire in ottica di breve e medio lungo termine.

Nel settore moda abbaimo scritto “Cosa comprare fra Moncler, OVS e Salvatore Ferragamo?” e per il settore energia, “Chi comprare in ottica di investimento fra ENI, Saipem, Saras e Tenaris?” Poi, “Chi comprare fra Cairo Communication, Mondo Tv e RCS MediaGroup? Invece, nel settore delle utilities, “Chi comprare fra Acsm-Agam, Ascopiave, IREN e Renergetica?”

Oggi torniamo ad occuparci del settore utilities per mettere 3 società a confronto e scegliere chi comprare fra Italgas, Snam e Terna.

Analisi sommaria di bilancio, tendenza dei grafici e strategia di investimento

Il titolo Italgas (MIL:IG) ha chiuso l’ultima giornata di contrattazione al prezzo di 5,734 euro. Da inizio anno, ha segnato il minimo a 4,604 e il massimo a 6,022. Fino a quando non si assisterà ad una chiusura settimanale inferiore a 5,454, i prezzi potrebbero continuare a salire in poche settimane verso l’area di 6,022 e 6,50. Nel breve, pericolosa una chiusura giornaliera inferiore a 5,624. Fair value stimato dal nostro Ufficio Studi a 11 euro per azione. Le raccomandazioni degli altri analisti (17 giudizi) stimano invece un fair value intorno al prezzo di 6 euro per azione.

Il titolo Snam ha chiuso l’ultima l’ultima giornata di contrattazione al prezzo di 5,10 euro. Da inizio anno, ha segnato il minimo a 4,041 ed il massimo a 5,32. Fino a quando non si assisterà ad una chiusura settimanale inferiore a 4,857, i prezzi potrebbero continuare a salire in poche settimane verso l’area di 5,32 e 5,65. Nel breve, pericolosa una chiusura giornaliera inferiore a 5,06. Fair value stimato dal nostro Ufficio Studi a 4,30 euro per azione. Le raccomandazioni degli altri analisti (20 giudizi) stimano invece un fair value intorno al prezzo di 5,11 euro.

Il titolo Terna ha chiuso l’ultima giornata di contrattazione al prezzo di 6,678 euro. Da inizio anno, ha segnato il minimo a 5,456 ed il massimo a 7,22. Fino a quando non si assisterà ad una chiusura settimanale inferiore a 6,416, i prezzi potrebbero continuare a salire in poche settimane verso l’area di 7,22 e 7,58. Nel breve, pericolosa una chiusura giornaliera inferiore a 6,66. Fair value stimato dal nostro Ufficio Studi a 6,40 euro per azione. Le raccomandazioni degli altri analisti (19 giudizi) stimano invece un fair value intorno al prezzo di 6,79.

Chi comprare fra Italgas, Snam e Terna?

In base a quanto scritto per l’impostazione grafica e la sottovalutazione riscontrata dei prezzi rispetto al fair value preferiamo Italgas.