Tutti abbiamo l’abitudine quando vediamo una medusa in acqua di raccoglierla con un retino e metterla sul bagnasciuga. Errore gravissimo perchè chi compie questo ignobile gesto in riva al mare corre il rischio di una multa da 5.000 euro. Infatti l’uccisione di una medusa rientra tra le specie di animali richiamati dall’articolo 544 ter del codice penale. Perciò, sicuramente molti non conoscono a perfezione la legge e rischiano una multa che parte da 5.000 euro fino a 30.000 mila euro.

Dunque d’ora in poi, meglio pensarci due volte prima di prendere una medusa dal mare e lasciarla fuori dall’acqua. Capiamo il gesto benevolo nei riguardo di terzi ma eliminare il problema in questo modo comporta tantissimi rischi.

Convivere con le meduse a mare

Effettivamente le meduse facilmente possono essere compagni sgradevoli per l’essere umano in acqua e perciò si opta per portarle fuori e farle morire al sole in riva al mare. Invece, per la Legge si tratta di una vera e propria crudeltà tanto da far scattare pesanti sanzioni.

Cosa fare per non prendere una multa salata

Logicamente i nostri Lettori, consci di correre seri rischi di prendere le meduse dall’acqua di mare, vogliono sapere come comportarsi per evitare multe salate.

La cosa più semplice da fare è di allontanarsi, uscire e avvisare gli altri bagnanti della presenza di meduse in quella zona di mare. In questo modo i bagnanti evitano brutti incontri con la medusa. A tutti noi le meduse creano disagio e paura ma dobbiamo tenere coscienti che i veri ospiti a mare siamo noi e non certamente l’animale marino.

I mari sono pieni di meduse

Purtroppo non è raro vedere nei primi metri dalla riva del mare un’alta concentrazione di meduse. In questo caso l’unica cosa da fare è avvertire la Guardia Costiera della zona in modo da provvedere a limitare la balneazione in quella zona di mare.

Chi compie questo ignobile gesto in riva al mare corre il rischio di una multa da 5.000 euro

Dunque meglio non uccidere le meduse, perché potrebbe esserci il vicino di ombrellone con un cuore animalista e fare una denuncia secondo Legge.