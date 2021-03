La kenzia o kentia è anche conosciuta come “palma facile”, perfetta come pianta d’appartamento. Questa specie necessita di davvero poche accortezze per crescere bella e in salute. La Redazione di ProiezionidiBorsa intende dimostrare che chi coltiva e cura la kenzia in questo modo avrà un successo assicurato. Ecco, quindi, qualche consiglio sulla cura di questa pianta e qualche errore da non commettere per non comprometterne la salute.

Poche accortezze

Due aspetti sono fondamentali per una kenzia: acqua e luce. Questa piccola palma da interno non richiede annaffiature frequenti. Nei periodi meno caldi basta irrigare la pianta con poca acqua una sola volta a settimana. Il suo nome botanico è Howea ed è una pianta proveniente dall’Australia. Si tratta di una pianta sempreverde che, se coltivata in vaso e a casa, raggiunge massimo i 3 mesi di altezza.

La giusta luce

Prestare la giusta attenzione anche all’esposizione ai raggi solari è fondamentale. È scontato che chi coltiva e cura la kenzia in questo modo avrà un successo assicurato, perché la pianta è perfetta anche per mani principianti.

Non bisogna esporla preferibilmente ai raggi solari diretti. Questa pianta predilige luoghi in penombra, in cui la luce è al massimo riflessa. Questo non significa collocare la pianta in un ambiente freddo. Anzi, la kenzia è una pianta che teme il freddo eccessivo.

Per questo motivo, è possibile collocarla all’esterno solo sotto un portico o in un luogo comunque riparato. La temperatura ideale non dovrebbe mai essere inferiore ai 14 o 15 gradi. Il terreno, poi, dovrebbe essere sempre umido e mai troppo bagnato per evitare possibili ristagni.

Qualche altra accortezza

Consigliamo anche di porre dell’argilla espansa nella parte terminale del vaso, in modo da evitare con più semplicità un ristagno d’acqua.

Suggeriamo anche di non collocare la pianta in prossimità di balconi o porte. La kenzia non sopporta con troppa semplicità la corrente d’aria fredda. I piccoli spifferi di freddo provenienti da porte e balconi rappresentano un potenziale problema per la crescita sana della pianta.

Mai travasare la kenzia in una stagione diversa dalla primavera, anche subito dopo l’acquisto. Se la pianta abbisogna di un vaso più grande, consigliamo di travasarla ogni due anni o tre e mai prima.