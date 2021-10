Orto e giardinaggio seguono un calendario specifico. Pochi giorni fa abbiamo visto che potare entro settembre questo albero è fondamentale per avere dolci frutti e fioriture stupende.

Quest’oggi ci concentreremo invece su una pianta da piantare o travasare a inizio autunno. Infatti, chi coltiva a ottobre questo albero avrà garantite splendide e abbondanti fioriture in primavera.

Parleremo del rododendro. Appartenente alla stessa famiglia delle azalee, il rododendro è una pianta a portamento cespuglioso che in primavera regala fioriture spettacolari. I suoi fiori, raccolti in grappoli, sono molto appariscenti e in vari colori.

Come accennato nel titolo, il rododendro si coltiva da inizio autunno a, massimo, fine inverno. Ecco qui di seguito alcuni importanti accorgimenti da considerare per la salute e la buona crescita della pianta.

Terreno ed esposizione

Il rododendro cresce bene solo nei terreni acidi. Chi vive in zone con terreno calcareo, lo dovrà pertanto coltivare in vaso utilizzando un apposito terriccio.

Per quanto riguarda la posizione, i rododendri prediligono le zone riparate e piuttosto all’ombra. Evitare quindi l’esposizione diretta al sole. Si tratta di una pianta che vive bene in zone piovose e con clima umido

Irrigazione

Il rododendro non sopporta il terreno asciutto, secco ed arido. Al contrario, predilige i terreni umidi e ben drenati. Ecco perché vanno innaffiati spesso. Fare sempre comunque particolare attenzione ad evitare i ristagni idrici. Trattandosi di una pianta acidofila, si consiglia di utilizzare l’acqua piovana (raccogliendola appena possibile) oppure dell’acqua decalcificata. In inverno, nelle zone molto piovose, potrebbe anche essere sufficiente la semplice acqua piovana.

Concimazione

Prima della ripresa vegetativa, che comincia a partire da aprile, somministrare ogni 2 settimane del fertilizzante specifico per piante acidofile, diluito nell’acqua delle irrigazioni.

Potatura

In fase di crescita, la potatura serve per conferire alla pianta una forma armoniosa. Quando necessario, eliminare parti secche, sfiorite, appassite o rovinate, in modo da lasciare spazio e nutrimento per lo sviluppo di nuovi germogli durante la fioritura successiva.

Inoltre, è bene sfoltire il cespuglio se è troppo fitto. In questo modo è possibile prevenire eventuali attacchi da parte di parassiti e varie malattie fungine.

Qualche curiosità sul rododendro

La parola rododendro significa “albero delle rose”. Rhododendron è una parola composta che deriva da due termini greci: rhodon che significa “rosa” e dendron che vuol dire “albero”. Si tratta di una pianta antichissima; già se ne parlava nel Cinquecento. Tuttavia, in Europa giunse solo nell’Ottocento quando i botanici inglesi cominciarono a produrre alcune specie ibride.

Nel linguaggio dei fiori sta a simboleggiare la prima dichiarazione d’amore.

