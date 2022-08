Per un proprietario di animale non c’è niente di peggio che smarrire il proprio amico a quattro zampe. Non sapere dove si trova il nostro amico e se sta bene è certamente una fonte di dolore e di preoccupazione per molti. In particolare, se l’animale smarrito è un gatto, potrebbe essere più difficile ritrovarlo, perché un micio smarrito generalmente attira l’attenzione meno di un cane perduto. Ma non dobbiamo perdere le speranze, perché se agiamo subito abbiamo buone possibilità di ritrovarlo.

Telefoniamo all’ASL e ai veterinari locali

La prima cosa da fare è denunciare la scomparsa del gatto all’ASL veterinaria della nostra zona. Dopo aver denunciato la scomparsa, informiamo per telefono anche i veterinari locali, perché se qualcuno avesse trovato il nostro gatto, potrebbe averlo portato da un veterinario.

In orari notturni chiamiamo il servizio veterinario 24 ore per chiedere se qualcuno ha portato in clinica il nostro gatto. Ma queste non sono le uniche azioni che possiamo intraprendere.

Chi chiamare e cosa fare per ritrovare più in fretta il nostro gatto smarrito

Un’altra strategia per cercare il nostro gatto in maniera efficace consiste nel telefonare agli esercizi commerciali della zona in cui si è smarrito il micio. In particolare, ristoranti e bar hanno spesso un grande viavai di persone che potrebbero avere notato qualcosa.

Mentre noi andiamo in giro di persona a cercare il gatto, chiediamo a un amico di telefonare agli esercizi commerciali vicini, in modo da concentrare gli sforzi e avere più probabilità di trovare il micio. Questa è anche un’ottima tecnica da mettere in pratica nel caso in cui a perdersi sia un cane.

Informarsi sulla presenza di colonie feline

Sappiamo chi chiamare e cosa fare in caso di scomparsa del nostro gatto. Ma se è già passata qualche ora, è probabile che il nostro micio avrà fame e cercherà da mangiare. Informiamoci sulla presenza di colonie feline nei dintorni della nostra casa.

È possibile che il nostro gatto venga attirato dall’odore del cibo e si rechi lì per mangiare. Se non ci sono colonie feline, chiediamo ai nostri vicini che hanno animali domestici se hanno visto il nostro gatto aggirarsi nei pressi delle ciotole dei loro animali.

L’importanza di collare e medaglietta

Quando ritroveremo il nostro amico, non dimentichiamo di dotarlo di medaglietta con il nostro numero di telefono, per minimizzare al massimo la probabilità che si perda nuovamente.

Lettura consigliata

Queste tre razze di gatto si affezionano come i cani e sono perfette per i bambini senza rinunciare mai alla loro indipendenza