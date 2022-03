Cercare l’amore è una scelta di vita che tutte le persone umane compiono. Che sia un amore platonico verso una divinità o un amore sentimentale per un’altra persona, tutti siamo coinvolti.

L’amore, poi, è un concetto molto vasto che ingloba molte tipologie di sentimento diverso. I greci antichi avevano parole diverse per riferirsi al sentimento di amore verso i propri amici, verso la persona amata o per delle situazioni di desiderio e passione.

L’oroscopo questo mese ci dice che chi cerca l’amore come l’Ariete sarà ricompensato e chi invece punta tutto sull’aspetto economico avrà qualche piccolo guaio.

L’Ariete e l’amore

L’Ariete è il primo segno dello zodiaco. Segno di fuoco, l’Ariete cerca di vivere bruciando di emozioni e di avventure. Non parliamo solo di avventure passionali o di amori con partner, l’Ariete vive l’amore anche nelle sue proprie azioni quotidiane e nei suoi interessi e hobbies.

Infatti, in questo inizio di primavera l’Ariete non sembra cercare un classico amore sentimentale ma cerca l’amore verso il suo lavoro e verso i suoi amici.

Le stelle ci dicono che sia per il lavoro sia per le amicizie l’Ariete troverà grande soddisfazione. Come l’Ariete vediamo che anche i Pesci e i Gemelli si trovano in una situazione molto simile.

Chi cerca l’amore come l’Ariete sarà ricompensato ma per i soldi questi segni dell’oroscopo avranno problemi

Invece, le stelle ci dicono che ci sono dei segni che in questi ultimi giorni o settimane stanno cercando di aumentare la loro ricchezza.

C’è chi, come il Leone e lo Scorpione, che vorrebbero ricevere uno stipendio più alto perché hanno in cantiere un importante investimento.

D’altra parte, poi, c’è la Vergine che cerca soldi per riempire un vuoto sentimentale. Partendo con il Leone, la sua situazione attuale gli consente sì di migliorare la sua posizione professionale ma non necessariamente quella economica.

Il Leone rischia solo di lavorare di più senza però guadagnare di più. Di conseguenza, forse dovrebbe riconsiderare la tempistica dell’investimento.

Anche per lo Scorpione non è il momento ideale per investire, che sia in azioni o nel mercato immobiliare. Lo Scorpione rischia delle spese impreviste che potrebbero causare qualche piccolo stop.

Infine, la Vergine ha il difetto di voler riempire i vuoti sentimentali con gli acquisti. Tuttavia, sarebbe meglio risolvere le incomprensioni direttamente con le persone senza comprare cose.

