Chi c’è dietro snack e merendine che compriamo al discount. Risparmio e qualità su biscotti del mattino e cracker

Guardiamo con sospetto i prodotti dei discount che non conosciamo senza sapere chi li produce realmente. Dolci e snack fanno parte della spesa e ci fanno spendere tanti soldi ma possiamo trovare tanta qualità anche nei prodotti che costano di meno. Ecco alcuni esempi

Non solo prodotti di Natale e Pasqua ma dolci e snack di tutti i giorni. Al discount, dietro alle sottomarche troviamo le aziende che ben conosciamo e che hanno fatto la storia del settore alimentare italiano. Partendo dall’Esselunga per esempio il panettone Le Grazie è prodotto da Maina che prepara 26 milioni di dolci per le feste. Ma quelli per tutti i giorni? I biscotti Esselunga sono prodotti da Mavery azienda dolciaria di Sondrio creata da Galbusera. Anche i biscotti Coop sono prodotti da Mavery. All’Eurospin le 8 frolle Dolciando & Dolciando sono prodotti da Vincenzi Biscotti. Le merendine del marchio Dolciando dell’Eurospin sono prodotte dalla Balconi, rollini, wafer, tortini di cioccolato e crema sono di altissima qualità.

Alla Lidl i biscotti Buon Mattino sono prodotti da Colussi. Questi biscotti di ottima qualità hanno un prezzo di 2 euro al chilogrammo. Si spende quindi la metà rispetto ai corrispondenti delle catene più conosciute. I Kumiri di Dolciano & Dolciano sono prodotti da Bistefani il cui prezzo per 300 grammi è molto inferiore rispetto ai corrispettivi delle grandi catene.

Marchi conosciuti

Chi c’è dietro snack e merendine del discount? I biscotti Sbarazzini, che sono simili ai Pavesini, sono prodotti da Baroni Biscotti. I frollini con i cereali Dolciando & Dolciando sono prodotti da Montebovi Torino, quelli ai cereali con la crema Dolciando & Dolciando sono prodotti da Biscuits Bouvard Route de Cholet.

Le merendine simili ai Buondì sono prodotti dalla Bistefani che effettivamente produce i Buondì originali. I croissant alla frutta, al cacao e alla crema sono prodotti dalla Bauli. Nel settore merendine alla frutta, i fagottini di Lidl, Eurospin e quelli di altri discount minori sono prodotti da Midi, società di Aprilia. Tutti i panini al latte con le gocce di cioccolato sono prodotti da Nuova Ruggeri.

Chi c’è dietro snack e merendine ma anche dietro i prodotti salati

Vediamo chi produce gli snack degli altri discount. Alla LD le merendine sono prodotte dalla Bauli tramite una controllata. Alla Coop le fette biscottate sono prodotte dalla Colussi. Da Auchan il panettone è Paluani, i wafer sono Balocco mentre al Conad i savoiardi e gli amaretti sono della Vincenzi.

Quando andiamo a fare acquisti ai discount non dobbiamo avere particolari pensieri. Le grandi aziende che da anni ci permettono di mangiare i dolci più buoni si occupano della grande distribuzione delle sottomarche. Lo stesso discorso vale per gli snack salati. Le patatine in vendita da Eurospin sono prodotte dalla famosa Pata di Castiglione delle Stiviere. I cracker Conad sono prodotti da Quality Food Group mentre i grissini friabili sono prodotti da Grissin Bon. I cracker del discount hanno un prezzo di 1,40 euro per 500 grammi, 2,49 euro il prezzo delle marche più conosciute. Compriamo quindi con tranquillità presso queste catene che troviamo anche sotto casa. Il risparmio è assicurato, il gusto e la qualità non mancherà di certo.