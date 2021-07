Oggi più che mai, riciclare oggetti di uso quotidiano è ancora più importante per la salvaguardia dell’ambiente, evitare gli sprechi e risparmiare sugli acquisti. Attraverso il riciclo creativo possiamo infatti creare qualcosa di unico ed eccezionale riutilizzando vecchi oggetti che altrimenti sarebbero destinati alla spazzatura.

In questo articolo parleremo allora di tre oggetti comuni che con un po’ di fantasia ed ingegno, possono diventare attraverso il fai-da-te dei bellissimi portafiori.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Chi butta questi oggetti sta sbagliando perché posso essere riciclati in questo semplicissimo modo: la vecchia moka

Il primo fra questi è quello di riutilizzare una vecchia moka che ha ormai smesso di funzionare. Invece di buttarla potremmo allora riciclarla e ridipingerla, andando a creare un nuovo ed originale vasetto porta fiori che sarà l’invidia di vicini e parenti.

Un’idea semplice ed efficace per decorare la nostra moka sarà poi quella di sciogliere e unire cera di diversi colori. Ecco allora che potremo ricoprire la moka con delle gocce di cera colorata creando dei motivi unici e bellissimi.

Una scarpa vecchia

Un’altra idea davvero facile e veloce da realizzare è quella di utilizzare una scarpa vecchia come vaso portafiori. Una calzatura ormai logora e inutilizzata può infatti diventare un vaso perfetto come non lo abbiamo mai visto.

Per questa idea di riciclo qualunque tipo di scarpa andrà bene, sia lo scarpone vecchio e logoro che una elegante scarpa col tacco. Anzi, maggiore sarà il contrasto è più originale e divertente diventerà il nostro giardino.

Una lattina in alluminio

Per finire, l’idea più semplice ed economica di questo articolo è quella di andare ad utilizzare delle vecchie lattine in alluminio. Questi oggetti comuni e davvero facili da reperire possono infatti diventare dei vasi perfetti e sorprendenti.

Per rendere le lattine ancora più belle e personalizzate potremmo anche eliminare etichette e colori, dipingendoci sopra con colori e motivi che preferiamo. Il risultato saranno dei piccoli portafiori, davvero perfetti come aggiunta chic su tavoli e mobili della casa.

Ecco allora che ora sappiamo che chi butta questi oggetti sta sbagliando perché possono essere riciclati in questo semplicissimo modo.

Approfondimento

Non butteremo più questi oggetti comuni perché possiamo trasformarli in bellissimi sottobicchieri