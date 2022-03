Negli ultimi anni si parla molto spesso dell’importanza del riciclo. Riutilizzare e dare nuova vita a degli oggetti di scarto è fondamentale per la sostenibilità ambientale. Ma potrebbe anche tutelare la salute e farci risparmiare qualche soldo.

Infatti, un oggetto destinato alla discarica potrebbe diventare un vero e proprio complemento d’arredo o essere utilizzato per la pulizia della casa.

Abbiamo già visto come riutilizzare i gusci delle noci in giardino e come dei vecchi collant smagliati potrebbero diventare un oggetto utile per ripararsi dal freddo. Nelle prossime righe, invece, vedremo come dare una nuova vita alle vecchie grucce.

Chi butta le vecchie grucce in ferro o legno non sa che valgono oro per la pulizia e per l’arredamento della casa

La gruccia è un accessorio molto utile che si utilizza per reggere gli indumenti riposti e appesi nell’armadio. In commercio possiamo trovare questo oggetto in diversi materiali: ferro, plastica e legno.

Capita spesso che l’eccessivo peso di un capo di abbigliamento, o l’usura, possa rovinarle o addirittura romperle.

Che facciamo in questo caso? La prima cosa che ci viene in mente è quella di buttarle via. Ma molti non sanno che le grucce possono essere riutilizzate in vari modi.

Ad esempio, è capitato a tutti che il lavandino della cucina o del bagno si sia otturato. Per risolvere il problema, abbiamo sempre utilizzato dei prodotti chimici, dei rimedi naturali o uno sturalavandino.

Ma possiamo utilizzare anche una gruccia di ferro. Basterà aprirla con l’aiuto di una pinza e creare all’estremità un piccolo uncino. La punta ricurva servirà per eliminare l’ingorgo di sporcizia e capelli.

Ma usiamo una vecchia gruccia anche per pulire il forno. Procediamo come prima, aprendo il nostro oggetto con la pinza. Copriamo la punta della gruccia con un panno, spruzziamo un po’ di sgrassatore e cerchiamo di allungarci verso gli angoli più nascosti del forno. Questo oggetto è anche utile per pulire la parte inferiore della porta del forno.

Non dimentichiamo l’arredamento

Un modo creativo per riciclare le grucce di legno, è quello di trasformarle in oggetti porta riviste. Possiamo appenderle al muro e poggiare sulla barra inferiore i giornali o i libri. Sarà un’idea originale per arredare i muri della nostra casa.

Chi butta le vecchie grucce non sa che potrebbe riutilizzarle in questi modi molto utili.

