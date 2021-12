Le patate sono certamente tra gli alimenti che cuciniamo più spesso. Non solo infatti sono buonissime, versatili e pronte in pochi minuti, ma sono anche molto semplici da cucinare. Per questo, nelle case italiane si trovano spesso delle patate che bollono in pentola. Ma una volta cotte, cosa ne facciamo dell’acqua di bollitura? Molti la gettano nello scarico del lavandino senza pensarci due volte. Ma questo è un grave errore, perché l’acqua di cottura delle patate ha in realtà molti usi alternativi. Possiamo infatti riutilizzarla sia in cucina che in bagno in tanti modi geniali, per avere risultati eccellenti e limitare gli sprechi.

Chi butta l'acqua di cottura delle patate fa un grave errore perché è utilissima sia in cucina che in bagno

L’acqua di cottura delle patate si può riutilizzare sia in cucina che in bagno, anche se l’abbiamo salata e anche se è un po’ torbida. Attenzione, quindi, perché non abbiamo scuse. Non gettiamola via ma riutilizziamola in molti modi geniali. Chi butta l’acqua di cottura delle patate fa un grave errore perché è utilissima sia in cucina che in bagno.

Usiamola per addensare zuppe e minestre

Al posto di utilizzare semplice acqua di rubinetto, possiamo preparare un’ottima zuppa, minestrone o minestra utilizzando l’acqua di cottura delle patate. Non solo, infatti, l’acqua di cottura delle patate aiuta ad addensare la minestra, ma è anche ricchissima di sostanze nutritive che sarebbe un vero peccato gettare nello scarico. Quando prepariamo il minestrone, quindi, ricordiamoci di utilizzare l’acqua di cottura delle patate al posto dell’acqua di rubinetto.

Perfetta per pane, pizza e focaccia morbidissimi

L’acqua di cottura delle patate ha anche un altro asso nella manica: è l’ingrediente segreto per ottenere pane, pizza e focaccia morbidissimi e con zero fatica. L’amido presente nell’acqua di cottura delle patate, infatti, aiuterà l’impasto a mantenere una consistenza morbida e soffice. Scaldiamola un po’ e aggiungiamola alla farina quando prepariamo l’impasto. I risultati saranno eccezionali.

Per un pediluvio da favola

Ma l’acqua di cottura delle patate non è utile soltanto in cucina, bensì anche in bagno. È infatti un toccasana per i nostri piedi. Scaldiamola e mettiamola in una bacinella con qualche goccia di olio essenziale e una manciata di sale grosso. I nostri piedi diventeranno sofficissimi, morbidi, leggeri e profumati. Un segreto di bellezza che le nostre nonne usavano spesso. Insomma, l’acqua di cottura delle patate è un vero tesoro che non deve mai andare sprecato.

