Che la frutta faccia bene per il nostro benessere è fuori discussione. Essa, infatti, grazie all’elevato contenuto nutrizionale di vitamine, sali minerali, fibre e antiossidanti in genere, è un vero e proprio toccasana.

Non dovrebbe quindi mai mancare sulle nostre tavole. Ciò che invece viene spesso messo in discussione è se mangiare o meno anche la buccia.

La buccia chi la mangia e chi no!

Ci sono due scuole di pensiero: chi mangia la buccia e chi la scarta. La tesi prevalente però invita a mangiarla perché ricca di proprietà nutritive.

Oggi con il Team di ProiezionidiBorsa parleremo di un frutto in particolare che alcuni sbucciano e altri no.

Stiamo parlando dell’uva. Questo il periodo naturale per mangiare questo frutto, la cui massima produzione si ha proprio tra luglio e settembre.

Approfittiamone quindi per farne scorta. Perché oltre a mangiarla come frutta sono, infatti, davvero tanti gli usi che se ne possono fare in cucina. Si va dalla marmellata ai dolci, senza trascurare che sono tanti i piatti specifici che ne includono l’utilizzo.

Chi butta la buccia dell’uva è un pazzo perché contiene queste proprietà benefiche

Come tantissimi altri frutti anche l’uva non fa eccezione. La buccia, infatti, non va scartata poiché si tratta della parte che contiene quasi tutte le sostanze nutritive, che fanno bene al nostro organismo. Infatti, è proprio nella buccia che è contenuta la quantità maggiore di polifenoli, tra cui il resveratrolo ottimo per il sistema cardiovascolare.

Saputo questo, quindi, è bene dire che chi butta la buccia dell’uva è un pazzo perché contiene queste proprietà benefiche.

Cosa è il resveratrolo?

È un antinfiammatorio dall’azione antiossidante. Risulta essere molto utile per combattere il colesterolo ma anche per le malattie cardiovascolari. Contribuisce inoltre al buon funzionamento delle funzioni intestinali.

