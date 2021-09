In cucina e in casa riuscire a non sprecare proprio nulla è una gran soddisfazione. E questo vale anche e soprattutto per il cibo, come ad esempio la frutta. Infatti, della frutta spesso si può sfruttare ogni sua parte, anche se in molti lo ignorano. La buccia è spesso commestibile e ricca di nutrienti, anche più del frutto stesso.

E il nocciolo di diversi frutti si può sfruttare per preparare del liquore. Ad esempio, con i noccioli di prugna è possibile realizzare un gustosissimo liquore alla prugna.

Chi butta i noccioli di prugna sta sbagliando di grosso perché valgono oro per questa funzione

È molto semplice preparare il liquore con i noccioli di prugna ed è anche molto veloce. Questo liquore, poi, è delizioso e dolce, perfetto da gustare come digestivo. L’idea di usare i noccioli per preparare dei liquori non è nuova, ma esistono altri noccioli di altri frutti da usare nello stesso modo. Oppure, alcune ricette mettono insieme noccioli di frutti diversi per creare nuovi gusti unici. In ogni caso, vediamo come preparare del liquore con i noccioli di prugna.

Ingredienti:

1 kg di prugne (di cui useremo solo i noccioli);

500 ml di alcol puro;

300 gr zucchero;

600 ml acqua.

Procedimento:

Per cominciare, mettere i noccioli lavati ed asciutti in una bottiglia di vetro a chiusura ermetica con l’alcol. Ora, è importante lasciar macerare per almeno 3 settimane in un luogo buio e fresco. Trascorso il tempo necessario, controllare il colore dell’alcol, che dovrà essere di un rosso scuro, e se così non fosse lasciar macerare per altri 4-5 giorni.

Ora, preparare dello sciroppo con acqua e zucchero e, una volta pronto, unire l’alcol con i noccioli. Poi, lasciar raffreddare coprendo la pentola con un canovaccio.

Infine, imbottigliare in bottiglie di vetro filtrando il tutto con un colino e dopo aver chiuso le bottiglie, farle riposare. L’ideale sarebbe lasciarle al buio in un luogo fresco per almeno un mese. Attenzione però a ricordandosi di agitare di tanto in tanto le bottiglie per evitare che lo sciroppo si depositi nel fondo della bottiglia.

Conservazione e consigli

Questo liquore è delizioso come digestivo per stupire gli amici con un gusto unico che sa d’estate. Ed è per questo che chi butta i noccioli di prugna sta sbagliando di grosso perché valgono oro per questa funzione. Il liquore si conserva per almeno 6 mesi, sempre al buio e al fresco.

Volendo, è possibile realizzare un liquore misto unendo ai noccioli di prugna anche quelli di altra frutta. Ad esempio, di pesche, ciliegie o di nespole. In questo modo si potrà sperimentare unendo i gusti in modi unici alla ricerca del gusto perfetto.

