L’estate è la stagione delle ciliegie, un frutto amato da tutti e ricco di proprietà benefiche.

In moltissimi, infatti, mangiano le ciliegie in questo periodo ma pochi sanno che è possibile riutilizzare i noccioli in modo davvero innovativo.

Cercare di riutilizzare al massimo tutti gli elementi dei frutti che mangiamo, infatti, è fondamentale per cercare di ridurre gli sprechi.

I noccioli delle ciliegie, infatti, potrebbero essere utilizzati come riciclo creativo oppure come ricetta antispreco.

In un precedente articolo apparso sulle pagine di ProiezionidiBorsa si era trattato di come riciclare le bucce del limone (consultare qui).

Oggi, invece, si andrà alla scoperta di una incredibile riutilizzo dei noccioli di ciliegia: la grappa aromatizzata ai noccioli. Un modo di riutilizzarli tramandatoci direttamente dalle nostre nonne.

Chi butta i noccioli di ciliegia non conosce questo geniale metodo per riutilizzarli

Per preparare questa grappa sarà sufficiente acquistare un litro di buona grappa e raccogliere circa 500 grammi di noccioli. Inoltre saranno da aggiungere 400 grammi di zucchero e 300 ml di acqua.

I noccioli dovranno essere utilizzati interi dal momento che la mandorla presente al loro interno contiene acido cianidrico. Si tratta di una sostanza molto dannosa per l’essere umano.

La procedura è molto semplice, infatti sarà sufficiente sistemare i noccioli in un vasetto di vetro con la grappa. Il vasetto dovrà avere una chiusura ermetica, perfetti quelli per la conserva o una bottiglia con tappo.

Lasciare macerare i noccioli nel vasetto esposto al sole per circa un mese e mezzo, si consiglia di agitare il tutto ogni tanto.

Una volta trascorso il periodo sarà necessario filtrare e aggiungere acqua e zucchero.

L’acqua e lo zucchero, prima di essere aggiunti alla grappa, dovranno essere uniti per creare uno sciroppo. Sarà sufficiente mettere acqua e zucchero in un pentolino e fare scaldare a fuoco lento fino a quando lo zucchero si scioglierà.

In seguito filtrare nuovamente il tutto prima di imbottigliare la grappa aromatizzata.

Si consiglia di aspettare un paio di giorni prima di consumarla, meglio se fresca.

Si è quindi capito perché chi butta i noccioli di ciliegia non conosce questo geniale metodo per riutilizzarli.