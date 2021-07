La ciliegia è un frutto di stagione molto apprezzato dai consumatori poiché il suo sapore è dolce e intenso. È un frutto “comodo” da mangiare perché si può portare in qualsiasi luogo per gustarlo durante la pausa, al mare o in ufficio. La ciliegia è indicata anche per chi sta seguendo una dieta ipocalorica ma facciamo attenzione a non eccedere con la quantità.

Anche i noccioli delle ciliegie sono molto utili per diverse funzioni, una tra queste verrà spiegata nel prossimo paragrafo.

Far crescere una piantina di ciliegie partendo dal nocciolo

Chi butta i noccioli delle ciliegie non sa quale grande occasione sta sprecando perché può far nascere una piantina e risparmiare qualche moneta in futuro.

La prima cosa da fare è procurarsi delle ciliegie molto mature, in modo tale da avere dei noccioli capaci di generare le piantine più facilmente. Ricordiamo che le ciliegie da scegliere devono avere un colore rosso intenso, tendente al bordeaux. Prendiamo tanti noccioli in base a quante piantine vorremmo ottenere. Dopo di che è fondamentale pulire per bene e levare i residui di polpa rimasti.

A questo punto con l’aiuto di una pinza o di uno schiaccianoci pressiamo per aprire il guscio con molta attenzione e per ricavare il seme bianco all’interno. Sarà questo, infatti, che ci servirà per accelerare i tempi di germogliazione.

Chi butta i noccioli delle ciliegie non sa quale grande occasione sta sprecando

Prendiamo un vasetto con del terriccio universale e creiamo un foro al centro profondo almeno 1 cm e posizioniamo il nocciolo privato del guscio. Copriamo con il terreno e spruzziamo dell’abbondante acqua e aspettiamo che nasca la piantina. Sarà necessario bagnare il terreno fino a quando la piantina non sarà fuoriuscita dal terreno. Successivamente la bagneremo solo quando il terreno sarà secco oppure si potrà bagnare utilizzando poca acqua. Sarà necessario eseguire l’innesto in un momento successivo.

