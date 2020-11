Gli scienziati hanno appena fatto una scoperta sorprendente riguardo al cancro colorettale. Chi beve due tazze di caffè al giorno ha più probabilità di guarire da questo tumore. Ecco cosa afferma lo studio.

Il caffè potrebbe essere un alleato contro il tumore al colon retto

L’ultimo studio sui sorprendenti effetti benefici del caffè viene dal Dana-Farber Cancer Institute. I risultati dello studio sono apparsi a settembre su JAMA Oncology. Gli scienziati hanno osservato ben 1,171 persone malate di cancro del colon-retto. Questo tumore è fra i più comuni: in Italia è il terzo per frequenza per quanto riguarda gli uomini, il secondo per le donne. Solo nel 2019, sono stati diagnosticati 49.000 nuovi casi.

Secondo i ricercatori del Dana-Farber Institute, c’è una buona notizia per gli amanti del caffè. Chi beve due tazze di caffè al giorno ha più probabilità di guarire da questo tumore. Infatti, lo studio ha dimostrato che il consumo di un paio di tazzine al giorno è associato a una maggiore probabilità di sopravvivenza. Inoltre, ridurrebbe le possibilità che la malattia peggiori rapidamente. Gli effetti positivi sono gli stessi se si predilige il caffè decaffeinato. Inoltre, nei partecipanti che bevono ancor più caffè (più di quattro tazzine al giorno) gli effetti benefici sono più pronunciati.

Non è una cura miracolosa, ma male non fa

I ricercatori che hanno condotto lo studio consigliano quindi di bere più caffè? Non esattamente. Ciò che i risultati dimostrano è solo una correlazione, ma non una relazione di causa-effetto. Tuttavia, è risaputo che il caffè contiene sostanze dalle proprietà antiossidanti e antinfiammatorie. Queste potrebbero essere un aiuto contro il cancro. Dunque, i risultati sono prematuri per consigliare a tutti di bere più caffè. Tuttavia, la bevanda male non fa, se presa con moderazione, e anzi potrebbe avere effetti benefici. Ben vengano dunque un paio di tazzine di caffè al giorno. Lo afferma Kimmie Ng, fra gli autori dello studio.

Attenzione però a quando si beve il caffè. Chi è abituato a consumarlo a colazione dovrebbe assicurarsi di mangiare qualcosa prima di mandar giù il caffè. Qui le motivazioni.