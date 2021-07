Il Ministero della Salute ha stilato una lista di dieci consigli per vivere al meglio il caldo soffocante di questi giorni.

Uno di questi consigli riguarda la conservazione dei farmaci. Chiunque utilizzi farmaci, infatti, deve sapere come comportarsi per evitare che le alte temperature di questi giorni rovinino i propri medicinali.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Il rischio è che scadano prima, perdano la loro efficacia o, peggio, ci causino problemi di salute.

Per evitare che ciò accada, la prima regola è leggere attentamente le modalità di conservazione di ogni farmaco, ma dobbiamo fare attenzione anche ad altri particolari. Scopriamoli insieme.

Chi assume farmaci deve conservarli in questo modo d’estate per evitare spiacevoli sorprese

Il farmaco deve essere conservato nella sua confezione originale. Tante persone sono abituate ad utilizzare i portapillole, quei classici cofanetti in plastica in cui conservare le pastiglie. Per evitare di far confusione, soprattutto quando partiamo per le vacanze, è meglio conservare i farmaci nella scatola originale.

Attenzione alle sostanze che evaporano

I farmaci devono essere posizionati lontano da eventuali sostanze pericolose che potrebbero evaporare. Ci riferiamo, ad esempio, all’acetone per lo smalto, o all’ammoniaca. Il rischio è che l’evaporazione di queste sostanze alteri i principi attivi dei medicinali.

L’AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco) specifica altre informazioni importanti. Ad esempio, se sulla confezione del farmaco non dovessimo trovare specificata la modalità di conservazione, dovremo posizionarlo in un luogo fresco e asciutto. La temperatura dovrà essere inferiore ai 25°.

Attenzione alla luce

Il farmaco non deve essere esposto a luce diretta o vicino a fonti di calore. In estate, se possibile, meglio utilizzare farmaci in formulazione solida. Questo tipo di composizione è più resistente alle temperature.

In generale, se notiamo che la pastiglia ha un colore o un odore strano e diverso dal solito, consultiamo il medico prima di ingerirla, per non correre rischi. Ecco perché chi assume farmaci deve conservarli in questo modo d’estate per evitare spiacevoli sorprese.

Un consiglio in più per il viaggio

Chi viaggia dovrà portare con sé tutto l’occorrente per continuare le normali cure mediche. L’ideale per trasportare i farmaci è un contenitore termico, che manterrà la temperatura più fresca e adatta a garantire una conservazione perfetta.

Approfondimento

Prima di partire per un lungo viaggio o per una semplice vacanza, controlliamo di avere a bordo questo oggetto indispensabile per la nostra salute