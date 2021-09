Il rimedio più comune ai problemi di salute a cui si può andare incontro sono le medicine. Su questo non vi è alcun dubbio, per questo spesso i medici ce le prescrivono. Ad ogni modo, è importante sapere che i farmaci che assumiamo contengono principi che, abusandone, possono creare non pochi problemi. Per questo bisogna rispettare sempre le dosi che il dottore ci consiglia, evitando di fare di testa nostra.

La prescrizione di alcune medicine, poi, si basa sull’assunzione per un periodo di tempo più o meno lungo. È soprattutto in questi casi che possono sorgere delle complicazioni. Alcuni dei farmaci più utilizzati e che i medici prescrivono più spesso sono cortisonici e antinfiammatori. Le cure, in questo caso, spesso durano per molto tempo e, a dispetto della loro effettiva utilità, nascondono delle insidie.

Chi assume cortisonici e antinfiammatori a oltranza dovrebbe conoscere questi rischi per la salute, che elencheremo nelle prossime righe.

Un principio attivo dai molti benefici ma che dobbiamo dosare con cautela

Quando si ha un’infiammazione in corso, spesso per guarire ci si deve per forza sottoporre a una cura a base di cortisone. Si tratta si una classe di principi attivi che possono offrirci un aiuto considerevole in molti casi. Infatti, il cortisone è in grado di offrire una valida soluzione a diversi problemi comuni, come asma, allergie e artrite. Di solito una prescrizione a base di cortisone prevede l’assunzione di compresse per via orale, ma si può presentare anche sotto forma di creme, spray e lozioni.

Per alcuni farmaci non dobbiamo necessariamente presentarci in farmacia con la ricetta medica. Questo, però, vale solo per l’utilizzo a breve termine e in caso di problematiche non gravi. Qualora siano necessarie quantità considerevoli, invece, è sempre necessario avere la prescrizione medica prima di acquistare il farmaco.

Le cure col cortisone sono perciò abbastanza comuni e diffuse, proprio perché possono porre fine a dei disturbi che si scatenano di frequente nel nostro organismo. Cortisonici e antinfiammatori purtroppo non sono sempre benefici per la nostra salute. Può capitare che un loro utilizzo prolungato e abbondante possa causare qualche effetto collaterale.

Le ricerche rivelano che potremmo andare incontro a vari disturbi. Con gli antinfiammatori, infatti, si rischiano infezioni, acne, debolezza muscolare e sbalzi d’umore. Nel caso specifico dei cortisonici assunti per via orale possiamo andare incontro a diabete, osteoporosi, cataratta e pressione alta. Ecco perché un consulto medico e il buon senso sono fondamentali per non incorrere in queste problematiche. Bisogna sempre attenerci a ciò che dicono gli esperti, mai fare di testa nostra.