Molte persone amano i dolci e spesso un dessert è il modo migliore per concludere un pasto. Che sia in famiglia o tra amici, una torta o un dolce goloso sono sempre un modo per coccolare i nostri ospiti.

Pere e cioccolato rappresentano un binomio perfetto. Il cioccolato è il re dei dolci e si sposa bene con moltissimi ingredienti.

Chi ama questo alimento sa bene quanto possa rendere golosa qualsiasi pietanza. Ad esempio, abbiamo spiegato come realizzare un cremoso dessert al cioccolato dal gusto travolgente.

Con questo ingrediente possiamo preparare qualsiasi tipo di dolce, dal più goloso al più nutriente. A questo proposito, abbiamo precedentemente svelato che il plumcake al cioccolato e senza farina è incredibilmente morbido e goloso.

Oggi invece vogliamo spiegare perché chi ama pere e cioccolato non sa cosa si perde se non prova questo delizioso dolce che sta spopolando.

Non è la prima volta che parliamo di un dessert con questi 2 ingredienti deliziosi e infatti ecco il crumble goloso e pronto in un attimo.

Quella che prepareremo oggi invece è una torta rovesciata che siamo certi conquisterà tutti al primo assaggio.

Bastano davvero pochi ingredienti per realizzarla e se siamo curiosi di sapere come prepararla non ci resta che continuare a leggere la ricetta.

Ingredienti

800 g di pere sciroppate;

150 g di cioccolato fondente;

80 g di zucchero di canna;

150 g di farina 00;

150 g di burro;

3 uova;

1 bustina di lievito vanigliato;

4 cucchiai d’acqua;

120 g di zucchero.

Per iniziare, scoliamo le pere dal loro sciroppo e ricaviamo delle fette. Intanto, in un pentolino facciamo caramellare lo zucchero. Mescolando, aggiungiamo l’acqua poco alla volta man mano che lo zucchero cambia colore. A questo punto, spegniamo la fiamma.

Nel frattempo, preriscaldiamo il forno a 180 gradi e togliamo il burro dal frigorifero in modo che si ammorbidisca prima di lavorarlo. Foderiamo una teglia con cerniera e versiamoci dentro il caramello distribuendolo sulla base in modo uniforme. Disponiamo a raggiera le pere a fette e iniziamo a preparare l’impasto.

Facciamo sciogliere a bagnomaria il cioccolato fondente e teniamolo da parte. In una ciotola capiente uniamo il burro, ormai ammorbidito, e lo zucchero di canna. Lavoriamoli con una forchetta e quando saranno ben amalgamati aggiungiamo le uova. A questo punto, usiamo una frusta per lavorare il composto.

Aggiungiamo il cioccolato sciolto ed incorporiamo anche la farina e il lievito. Il composto dovrebbe risultare liscio e morbido. Trasferiamolo nello stampo sopra le pere facendo attenzione a non farle spostare mentre lo versiamo. Facciamo cuocere la torta per circa 30 minuti controllando la cottura con uno stecchino.

Una volta pronta, aspettiamo che la torta si raffreddi prima di sformarla. È importante che la torta non si rompa durante la rimozione dallo stampo. Le pere caramellate rimarranno in superficie creando un effetto wow.

Consigli

Il composto da versare sulle pere dovrà essere morbido e cremoso. Se dovesse risultare troppo duro, consigliamo di aggiungere mezzo bicchiere di latte al composto prima di versarlo sulle pere.

Infine, controlliamo la cottura del dolce inserendo uno stecchino. Se uscirà asciutto dalla torta, il dolce sarà pronto, altrimenti dovrà cuocere ancora un po’.