Da Nord a Sud, in Italia, amiamo i pomodori. Non tanto, o solo, come ingrediente per mille e una ricetta, ma proprio li coltiviamo.

Da quando Cristoforo Colombo li ha portati dall’America all’Europa, in Italia la cultura gastronomica ha conosciuto un cambiamento epocale.

Pensiamoci bene: tutti i nostri patti più iconici e tipici hanno il pomodoro, la pasta e la pizza sono solo due tra i molteplici esempi. Eppure, sul pomodoro conosciamo ancora troppo poco. Certo, conosciamo le sue infinite forme e tipologie. Conosciamo i modi e i tempi di cottura. E sappiamo anche come non farlo diventare nero quando lo coltiviamo.

Noi di ProiezionidiBorsa abbiamo scritto proprio un articolo in merito, consultabile qui. Oggi, però, vogliamo parlare proprio di un dibattito che sembra ancora senza una soluzione definitiva. Una questione che dovremmo conoscere, sia quando andiamo a piantare i pomodori sia quando li cuciniamo. Infatti, chi ama o coltiva i pomodori deve conoscere assolutamente questo falso mito.

Che cosa sono i pomodori?

La domanda è sempre sulla bocca di tutti: i pomodori sono un frutto o una verdura? Ed ecco che, in tutte le compagnie, salta sempre fuori colui che si crede più saputello degli altri. Frutta, direbbe senza indugio. Avrà mai ragione questo saputello?

Ebbene, la realtà è un po’ più complessa di questa certezza. Il fatto è che i pomodori sono proprio a metà tra essere un frutto e una verdura.

Se parliamo in termini scientifici, i pomodori sono un frutto. In poche parole, la scienza ci dice che un frutto è una qualsiasi cosa che la pianta produce per espandere e diffondere i suoi semi. Con questa definizione, quindi, inglobiamo anche zucche e zucchini, peperoni e avocado. Per verdura, invece, si intende generalmente l’integralità della pianta, che mangiamo tutta. Gli spinaci, o i porri, ad esempio, sono sicuramente delle verdure.

Tuttavia, chiariamo un punto fondamentale. Frutto è un termine che appartiene soprattutto alla scienza, mentre verdura è una parola che usiamo in ambito culinario. Banalmente, i frutti sono dolci e le verdure salate.

La pronuncia della Corte Suprema americana

Nel lontano 1893 e per una questione legata alla tassazione, anche la più alta Corte americana si è dovuta schierare. Verdura, il suo responso. Ecco perché chi ama o coltiva i pomodori deve conoscere assolutamente questo falso mito.