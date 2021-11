Viaggiare è sempre un’esperienza meravigliosa. Quando scopriamo nuovi luoghi, infatti, possiamo aprire la nostra mente e nutrire la nostra anima. Proprio per questo motivo dovremmo sempre scegliere le mete più giuste per noi. Capendo dove andare con esattezza e cercando di comprendere il tipo di viaggio più adatto per il nostro carattere, potremo sicuramente gustare a pieno tutte le bellezze di questa fantastica esperienza.

Chi ama natura e nuove scoperte non può perdersi per nessuna ragione al mondo questo incantevole luogo

Dunque, abbiamo capito che capire la meta giusta da scoprire è fondamentale per godere il proprio viaggio al meglio. Per esempio, se siamo persone che amano il relax e il mare, non possiamo che scegliere questa fantastica spiaggia nera che si trova proprio nel nostro Paese. Oppure, se siamo persone che adorano camminare in giro per piccoli vicoli e scoprire posti meno conosciuti, dovremmo assolutamente visitare questo borgo incredibile. O ancora, se siamo degli appassionati di paesaggi, il posto giusto per noi è il Parco Naturale Regionale dell’Aveto. Infatti, chi ama natura e nuove scoperte non può perdersi per nessuna ragione al mondo questo incantevole luogo.

Addentriamoci nel Parco Naturale Regionale dell’Aveto, ecco tutto ciò che possiamo scoprire

Oggi andiamo in Liguria, in un posto incantevole che comprende le cime più alte dell’Appennino della regione. Oltre a poter godere della neve e delle piste da sci durante l’inverno, questo posto offre tantissime cose da fare durante tutto l’anno. Basti pensare, per esempio, al Santuario della Madonna di Guadalupe, meta importantissima per tutti coloro che sono appassionati del tema. Inoltre, il luogo è conosciuto per la natura spettacolare che regala agli occhi di ogni visitatore. Qui, infatti, oltre i monti, le vallate e le piste, potremo godere del meritato relax di fronte al Lago delle Lame. Nei dintorni, anche un interessantissimo Museo del Bosco che ci darà tutte le informazioni di cui abbiamo bisogno sul luogo che stiamo visitando.

E come non citare, poi, il Volto megalitico. Si tratta della scultura rupestre più grande non solo di tutta Italia, ma dell’intero continente. Un’attrazione davvero imperdibile, che renderebbe il nostro soggiorno ancora più magico e interessante. E basti pensare poi alle deliziose ricette che il luogo offre. Potremo rilassarci mangiando dei piatti tipici e bevendo del buonissimo vino di fronte a un paesaggio più unico che raro. Insomma, certamente il Parco Naturale Regionale dell’Aveto è un posto da scoprire.

Approfondimento

