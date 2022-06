Spesso provare a riscoprire e a preparare i dolci della tradizione può dare grandi soddisfazioni. Specialmente quando si tratta di torte note per la loro bontà e che continuano a causare l’acquolina in bocca nonostante la loro semplicità. Ad esempio, la torta di mele continua a piacere a grandi e piccini e ad essere preparata sia nella sua versione originale che nelle sue innumerevoli varianti. Tra le più famose ricordiamo la Sharlotka russa e la tarte Tatin francese.

Ma chi ama mangiare la torta di mele deve assolutamente provare una sua variante che non ha bisogno di essere cotta in forno. Ciò la rende assolutamente adatta alla stagione estiva, in cui sono ben poche le persone che hanno voglia di usarlo.

Ingredienti per una tortiera da 24 cm

300 g di biscotti secchi;

130 g di burro;

3 mele renette;

15 g di zucchero;

230 g di latte condensato;

40 g di cioccolato bianco;

450 g di panna zuccherata da montare;

succo di ½ limone.

Chi ama mangiare la torta di mele non può assolutamente perdersi questa freschissima variante estiva buona da leccarsi i baffi

Sciogliere il burro a bagnomaria. Intanto, spezzettare i biscotti e tritarli usando un frullatore. Mettere entrambi gli ingredienti in una ciotola, per poi mescolarli con l’aiuto di un cucchiaio. Rivestire una tortiera con la carta da forno. Adagiarci sopra il composto ottenuto, stendendolo con cura. Lasciarlo raffreddare in frigorifero per 30 minuti.

Durante questo lasso di tempo, prendere due delle mele e sbucciarle. La terza servirà per decorare la torta una volta che sarà pronta. Frullare le mele e amalgamare con succo di limone e zucchero. A parte, montare a neve la panna e poi aggiungere il latte condensato. Mettere il cioccolato bianco a sciogliere a bagnomaria. Quando sarà pronto, farlo raffreddare e poi versarlo nella miscela di latte e panna. Aggiungere anche la polpa di mele e mescolare.

Togliere la tortiera dal frigorifero e versare al suo interno la crema ottenuta, per poi livellare il tutto. Lavare, sbucciare e tagliare la terza mela, usandola per decorare la superficie della torta. Infine, non resta che metterla in frigorifero a riposare. Ci vorranno circa 4 ore affinché sia pronta.

