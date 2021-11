Novembre è davvero il mese perfetto per programmare una gita fuori porta. Ce n’è per tutti i gusti. Chi ama la natura può scegliere questo straordinario lago, premiato come miglior destinazione italiana. Chi ha bisogno di relax può optare per le fantastiche località termali italiane. Le persone che vogliono arricchirsi a livello culturale dovrebbero invece cerchiare sul calendario i giorni che vanno dal 17 al 21 novembre. Chi ama libri e letteratura non può assolutamente perdersi questo straordinario appuntamento di portata internazionale. Prenotiamo la nostra visita rispettando le prescrizioni anti-Covid e ci troveremo immersi nel magico mondo della scrittura. E forse avremo anche la possibilità di conoscere i nostri autori preferiti.

Chi ama libri e letteratura non può assolutamente perdersi questo straordinario appuntamento di portata internazionale

Se dal 17 al 21 novembre ci troviamo vicino Milano oppure siamo dei lettori accaniti, abbiamo una tappa obbligatoria: la decima edizione di BookCity.

Dopo l’anno della pandemia la manifestazione torna finalmente in presenza. E la decima edizione sarà forse la più ricca in assoluto della storia dell’evento. Basti pensare che gli appuntamenti saranno circa 1.400 e saranno distribuiti in oltre 260 location. Tutta Milano sarà coinvolta, dalle biblioteche alle università, passando per le scuole fino ad arrivare a carceri e ospedali.

Il tema di questa edizione sarà il “Dopo”. Ovvero come sarà il Mondo “dopo” la pandemia e gli eventi che hanno sconvolto la vita di tutto il Mondo negli ultimi 18 mesi. A interrogarsi sul tema ci saranno alcuni dei più importanti scrittori e intellettuali mondiali.

Gli ospiti e gli eventi principali di BookCity Milano 2021

BookCity Milano 2021 partirà ufficialmente con l’evento “Riannodare volontà e ragione”. Al Teatro Dal Verme ci saranno Amin Maalouf, uno dei simboli della letteratura europea e lo scrittore Paolo Giordano. A loro spetterà il compito di aprire le danze e riflettere sul futuro della letteratura. Non mancherà neanche l’omaggio a Luis Sepulveda, scomparso lo scorso anno a causa del Covid e protagonista nel 2012 della prima edizione di BookCity.

L’appuntamento conclusivo sarà quello di domenica 21, in cui verrà presentato il volume celebrativo per i 10 anni di Bookcity Milano alla presenza degli autori del libro.

Le novità più importanti dell’edizione 2021

Due le novità principali di questa edizione. Per la prima volta ci sarà spazio per i fumetti con BookCity Comics e con una mostra dedicata presso Wow Spazio Fumetto.

Ma forse l’appuntamento principale sarà quello con le interviste online con alcuni degli scrittori più amati del Pianeta. Saranno collegati da remoto e rifletteranno proprio sul tema del “Dopo”. Qualche nome? Irvine Welsh, David Grossman, Olivia Laing e Helena Gustaffson. E sono solo alcuni dei partecipanti. Per vedere l’elenco completo basterà collegarsi al sito ufficiale della manifestazione.

Approfondimento

Se vogliamo diventare persone migliori dovremmo leggere almeno una volta uno di questi 5 libri