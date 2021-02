Chi ama le scommesse in Borsa potrebbe essere interessato a questo titolo azionario per tentare di ripetere il guadagno di oltre il 100% realizzato a fine novembre in una settimana dopo la pubblicazione di un report su Monnalisa dal titolo Un titolo azionario da comprare in quanto potrebbe raddoppiare le sue quotazioni in tempi brevi.

Dai massimi in area 6,2 euro, poi, il titolo ha perso circa il 50%. Tuttavia adesso potrebbero essersi create le condizioni per una nuova esplosione rialzista.

Dal punto di vista dei fondamentali Monnalisa è sopravvalutato, ma fa eccezione il Price to Book ratio. Secondo questo parametro, infatti, le quotazioni del titolo potrebbero triplicare per allinearsi alla media del settore.

Secondo l’unico analista che copre il titolo, invece, il titolo è sopravvalutato di circa il 15% e il giudizio è Hold. Una raccomandazione, quindi, all’insegna della prudenza.

Prima di concludere una nota. Monnalisa quota solo 17 milioni di euro circa, per cui gli scambi potrebbero essere molto rarefatti e/o in ogni caso molto sensibili anche a un controvalore scambiato molto piccolo. Tutto ciò potrebbe determinare alta volatilità. Si raccomanda, quindi, molta prudenza.

Il titolo azionario Monnalisa (MIL:MNL) ha chiuso la seduta del 29 gennaio a 3,24 euro in rialzo del 6,42% rispetto alla seduta precedente.

Time frame giornaliero

Dopo la lunga discesa dai massimi di fine novembre 2020 le quotazioni sembrano essere sul punto di svoltare al rialzo. Come si vede dal grafico, infatti, sia il BottomHunter che lo Swing Indicator hanno dato un segnale rialzista. Per la definitiva conferma, però, sarebbe necessaria la rottura in chiusura di giornata della resistenza in area 3,28 euro. In questo modo si aprirebbero le porte a una continuazione del rialzo con primo obiettivo in area 3,52 euro. La massima estensione del rialzo, invece, si trova in aera 4,28 euro per un potenziale rialzo del 30% dai livelli attuali.

Chiaramente un nuovo segnale ribassista dello Swing Indicator darebbe il colpo di grazia alle speranze dei rialzisti.

Time frame settimanale

Nel lungo periodo si potrebbe concretizzare uno scenario rialzista con obiettivi i nuovi massimi storico per il titolo.

Come si vede dal grafico le quotazioni hanno raggiunto il III obiettivo di prezzo ribassista in area 3,2 euro e da questi livelli potremmo attenderci quanto meno un rimbalzo.

Solo una chiusura mensile superiore a 4,68 euro potrebbe fare letteralmente esplodere le quotazioni al rialzo verso gli obiettivi indicati in figura.