Le fragole sembrano proprio essere il frutto preferito dai bambini. Diremmo, Noi di ProiezionidiBorsa, anche di molti adulti che non si stancano mai di essere golosi. Sarà per il loro colore inconfondibile o forse per quella loro consistenza, non ci stanchiamo mai di mangiarle. Esiste, infatti, un’infinita gamma di ricette che prevede il loro utilizzo: dolci, macedonie, piccola pasticceria e anche torte. Le fragole sono anche piene di vitamina C, come ricordiamo in questo articolo.

Come per tutte le cose che diamo per scontate, però, con le fragole rischiamo di commettere un errore. Certo, si tratta di un piccolo errore ma che ci fa sprecare molto prodotto.

E, in tempi di crisi e di problemi ecologici, i piccoli errori di tutti si possono trasformare in problemi più grossi. Infatti, chi ama le fragole deve assolutamente sapere questa cosa ed evitare questo errore.

Forchetta invece del coltello

In primo luogo, vorremmo ricordare che è buona cosa risciacquare sempre i frutti prima di consumarli. Da un anno a questa parte però, abbiamo capito bene di lavare tutto e quindi questo sembra proprio essere il problema minore.

Tuttavia, come per quasi tutti i frutti, anche le fragole hanno una parte che non mangiamo. Si tratta del picciolo e delle foglie verdi attaccate alla sua estremità, che dobbiamo andare a rimuovere. Ci sono anche delle persone, per fortuna poche, che tolgono la parte bianca delle fragole attorno al picciolo.

Spesso, per togliere il picciolo, le persone usano un coltello e fanno un taglio netto. In questo modo, però, sprechiamo molto prodotto che potremmo tranquillamente consumare.

La soluzione è quella di cambiare posata. Invece del coltello, prendiamo una forchetta. La sistemiamo tra il frutto e il picciolo con le foglie. Con una mano teniamo il picciolo e con l’altra cerchiamo di fare pressione con la forchetta sulla fragola.

In questo modo vedremo che il picciolo si stacca molto facilmente e si porta via pochissimo prodotto. L’operazione è anche molto veloce, quindi perché non provarci? Chi ama le fragole deve assolutamente sapere questa cosa ed evitare questo errore.