Non è certo adatto a tutti e non è tra i più comodi del mondo, ma chi ama l’avventura dovrebbe assolutamente provare questo stile di viaggio unico e spettacolare. Servono soltanto tre parole per portare subito alla mente questo favoloso modo di viaggiare: “on the road”.

Cosa significa viaggiare on the road?

Tradotto dall’inglese, letteralmente significa “sulla strada” o “per la strada”. Questo modo di dire sta ad indicare quei viaggi compiuti solitamente in auto, motocicletta, camper o van.

Una tipologia di viaggi lenta ed a basso costo che solitamente compiono i ragazzi più giovani o le persone che davvero amano l’avventura. Questo modo di viaggiare richiede solitamente lunghi periodi di tempo e molto spirito di adattamento a inconvenienti e cambi di programma dell’ultimo minuto. La strada potrebbe essere impraticabile o ci si potrebbe perdere finendo in un luogo differente da quello che si voleva raggiungere.

Ma perché chi ama l’avventura dovrebbe assolutamente provare questo stile di viaggio unico e spettacolare?

La risposta a questa domanda è davvero semplice. Viaggiare on the road permette di visitare molti più luoghi e di non perdersi nulla lungo la strada. Rende aperte molte più possibilità di conoscere nuove persone e di compiere esperienze mai fatte prima. È molto economico e, grazie a ciò, è possibile viaggiare in questo modo per tempi decisamente lunghi. Quindi risulta possibile conoscere meglio usi, costumi e storia del luogo in cui si viaggia. Lo si potrà capire meglio e sarà anche un ottimo modo per mangiare cibi diversi in tavernette locali.

Vedere il paesaggio che si trasforma quando si è alla guida è stupendo e sa regalare intense emozioni. Inoltre viaggiare on the road permette di essere autonomi negli spostamenti e di andare dove si vuole quando lo si vuole. Non una cosa da poco.

Esistono moltissimi libri e film su testimonianze di viaggi intrapresi in questo modo. In essi succede sempre qualcosa di inaspettato e spesso meravigliosamente magico. Imprevisti che sanno dare grandi lezioni di vita e crescita personale, panorami spettacolari e situazioni molto spesso assurde. Questo è quello che ci si può aspettare da un viaggio on the road.

Come detto nell’introduzione, potrà non essere la tipologia di viaggio più comoda e più adatta a tutti, ma chi lo proverà difficilmente ne resterà deluso.

