Quando vogliamo essere sicuri di fare centro, preparando un piatto da leccarsi le dita, non dovremmo avere dubbi. La parmigiana di melanzane sarà sempre la scelta più giusta. È difficile trovare qualcuno a cui non piaccia la parmigiana, per diversi motivi. Basti pensare alla croccantezza delle melanzane, o alla morbidezza della mozzarella filante, al sapore avvolgente del sugo di pomodoro e alla freschezza del basilico.

Tutti questi elementi, combinati insieme, formano un piatto formidabile. Se, però, volessimo dare un tocco di innovazione alla nostra parmigiana, non dovremmo fare altro che provare questa ricetta. Si tratta delle melanzane gratinate, un secondo piatto croccante e fresco, l’ideale per l’estate. Ecco come prepararlo, in pochi e semplici passi.

Chi ama la parmigiana di melanzane impazzirà per queste fettine gratinate al forno, con scamorza filante, pancetta e pomodorini

Premettiamo che le melanzane sono uno dei vegetali più versatili da utilizzare in cucina. Si possono sfruttare per condire la pasta o per fare dei buonissimi involtini con salmone affumicato e burrata.

Quest’oggi le useremo, però, per preparare un secondo piatto fresco, veloce e adatto anche per un picnic all’aperto. Vediamo come cucinare delle buonissime melanzane gratinate.

Ecco gli ingredienti che ci serviranno:

2 melanzane grandi;

15 pomodorini;

10 cucchiai di pangrattato;

2 fette di scamorza (anche affumicata);

fette di pancetta q.b.;

aglio, prezzemolo, olio e sale q.b.

Laviamo bene le melanzane e tagliamole a fette di 1,5 cm circa. Asciughiamo bene ogni fetta, aiutandoci con un panno asciutto. Nel frattempo, schiacciamo uno spicchio d’aglio all’interno del pangrattato, in cui aggiungeremo anche il prezzemolo tritato. Versiamo anche un filo d’olio, quindi mescoliamo gli ingredienti per creare un composto omogeneo e granuloso. Poi tagliamo a cubetti i pomodorini e la scamorza.

Componiamo la nostra ricetta

A questo punto, non ci resterà che comporre la nostra ricetta. Sistemiamo, quindi, le fette di melanzana su una teglia rivestita con della carta da forno. Irroriamo le fette con dell’olio EVO e sistemiamo su ognuna di queste una fetta di pancetta.

Ora posizioniamo sulla pancetta dei cubetti di scamorza e 1-2 cucchiaini di impanatura. Aggiungiamo anche i pomodorini e inforniamo a 180°C in forno statico per 15-20 minuti. Chi ama la parmigiana di melanzane impazzirà per questo piatto, ideale da preparare anche sul barbecue.

Lettura consigliata

L’imperdibile ricetta della pasta fredda più invitante dell’estate, con pomodorini secchi, panna, speck e un impareggiabile tocco esotico