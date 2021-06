Il trekking è una scelta di vacanza che forse non piace a tutti. Certo, la maggioranza delle persone, quando pensa alle vacanze, pensa soprattutto a spiagge paradisiache, a cocktails all’ombra e al relax. Noi di ProiezionidiBorsa lo sappiamo bene, e infatti abbiamo scritto questo articolo per dare al Lettore dei preziosi suggerimenti in merito.

Tuttavia, c’è un sempre maggiore numero di italiani che per le vacanze sceglie delle mete in cui si può anche fare del sano sport. Delle mete che mettono insieme il relax e il benessere, lo sport e la gastronomia. L’azzurro del mare e il verde dei sentieri di collina o addirittura montagna. Infatti, chi ama il trekking e le spiagge selvagge deve assolutamente conoscere e visitare questa cittadina friulana.

Il Carso

La località di cui vogliamo parlare oggi si trova nel Carso friulano. In soldoni, si tratta di una zona storica che altro non è se non un altipiano roccioso.

Lo troviamo tra le provincie di Gorizia e di Trieste, ed è un territorio calcareo. Chi ama la storia conoscerà tutte le battaglie che durante la Prima Guerra Mondiale gli italiani hanno combattuto sul Carso contro gli austriaci.

In particolare, è un territorio impervio, quasi lunare, caratterizzato dalla presenza di taglienti pietre bianche e profonde gole nella terra.

E proprio nel Carso c’è una meravigliosa cittadina. Stiamo parlando naturalmente di Duino, città in cui è presente un grandissimo ed importantissimo castello, quello dei principi Torre e Tasso. Tra questa cittadina e Sistiana, si estende una passeggiata collinare che prende il nome di sentiero Rilke.

Dall’alto della collina, si può passeggiare tra un borgo e l’altro e godere di una vista mozzafiato sul golfo di Trieste. La camminata è agevole e indicata a tutte le fasce d’età. Assolutamente da provare e da far conoscere a tutti!