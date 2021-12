L’inverno è arrivato a farsi sentire, il Natale si sta avvicinando e con esso i pranzi e le cene natalizie sono pronti a deliziarci sotto ogni aspetto. Come tradizione, in alcune regioni d’Italia, per il pranzo o la cena di Natale si fanno i tortellini in brodo. E proprio chi ama i tortellini non sa cosa si perde se non impara a farli in casa seguendo questa ricetta casareccia della nonna.

Tutto ciò che serve per un brodo strepitoso

½ gallina;

¼ cappone;

4/5 etti di muscolo (vitella);

4 etti bollito con osso;

4/5 etti bollito senza osso;

1 carota grande;

1 cipolla bianca grande;

1 costa di sedano grande (senza foglie);

pomodorini rossi interi (i più succosi, se è poco rosso aggiungere la passata o il concentrato di pomodoro)

sale q.b.;

tanta acqua su una pentola grande.

Inserire tutto insieme sulla pentola piena d’acqua. Il brodo deve bollire tanto. È necessario sentire con la forchetta la consistenza della carne e quando una cosa è cotta la si deve togliere. Se si nota che l’acqua tende a diminuire troppo, aggiungerne sempre un po’. Una volta cotto, filtrare subito con un passino fino poi lasciare riposare per tutta la notte fuori in terrazzo con coperchio sula pentola. La mattina togliere un po’ di grasso e metterlo nei cubetti delle formine per il ghiaccio, per poterlo usare insieme al dado quando si fa il brodo normale.

Con il bollito che rimane si può fare l’impasto per i cannelloni o le polpette. Basterà disossare tutto il bollito, mettere a cuocere con 4/5 salsicce con olio e un po’ d’acqua. Frullare il tutto e aggiungere 2 uova, parmigiano, una spolverata di noce moscata e fare o cannelloni o polpette.

Cosa ci serve per la carne da mettere all’interno dei tortellini:

400gr di vitello (tipo roastbeef senza nervini);

150gr di maiale (tipo arista);

200gr di petto di pollo (no a fette);

80gr di Prosciutto (una fetta tagliata spessa);

mezza costa di sedano bianca (piccola 10 cm);

mezza carota media;

mezza cipolla bianca media;

mezzo etto di burro;

olio q.b.;

pepe q.b.;

1 etto di parmigiano;

2 uova intere;

1 manciatina di sale grosso (non troppo);

Tagliare la carne a pezzettini. In un tegame abbastanza grande mettere l’olio, la carne, gli odori, il sale, il pepe e cuocere. Quando è quasi cotta aggiungere il burro così diventa più morbida. Quando è del tutto cotta frullare togliendo gli odori. Durante la cottura della carne tagliare a dadini il prosciutto e aggiungerlo a crudo quando si frulla. Mentre si trita il tutto, aggiungere l’uovo e formaggio per ogni macinata. La consistenza va a gusto proprio, ma in linea di massima, più fino è meglio è. Amalgamare poi tutto insieme e l’interno dei nostri tortellini è pronto.

Cosa ci serve per l’impasto

10 uova grandi per pasta gialla;

1kg di farina tipo 0.

Se si impasta a “rate” 1 uovo ogni etto di farina. Una volta fatto l’impasto fare una palla e metterla in un contenitore appena unto con un po’ d’olio e chiudere con la pellicola. Fare attenzione alla sfoglia che non deve essere troppo fina altrimenti in fase di cottura potrebbero rompersi.

Stendere la sfoglia e fare delle rondelle o dei quadrati, a seconda di come siamo abituati a chiudere i nostri tortellini. Se non sappiamo come fare esistono nel Web molti video tutorial davvero semplicissimi. Una volta chiusi si può scegliere se cuocerli subito nel brodo preparato (ma anche con il sugo o la panna sono deliziosi) o se surgelarli.

Dopo aver servito ad amici e/o parenti i nostri tortellini fatti in casa possiamo continuare a stupirli con dei semplicissimi e velocissimo dolci da veri pasticceri.