Evitare gli sprechi aiuta l’ambiente e fa bene al portafoglio. In pochi lo sanno, ma i prodotti che mangiamo si prestano a molti più usi di quanto potrebbe sembrare. Uno di essi, protagonista a tavola in autunno e in inverno, è il broccolo. In un precedente articolo abbiamo spiegato come pulire nel modo corretto questo ortaggio ricco di antiossidanti. Oggi ci concentreremo su come far esplodere di gusto una delle sue parti meno nobili.

Chi ama i broccoli e non assaggia queste due deliziose ricette con i gambi non ha idea di cosa si perde

Iniziamo con un contorno facile e veloce da preparare: bastano pochi minuti. Ecco come procedere:

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

La nuova friggitrice ad aria che amerai: zero odori, zero schizzi SCOPRI IL PREZZO

Per prima cosa, prendiamo i gambi e, invece di buttarli, eliminiamo solo la parte legnosa alla base;

Immergiamoli in acqua bollente e lasciamoli cuocere per 10 minuti;

A questo punto, lasciamoli raffreddare e poi tagliamoli a pezzettini;

Facciamo rosolare in una padella aglio, olio e peperoncino e poi aggiungiamo i gambi spezzettati;

Mescoliamo per un paio di minuti, aggiustiamo di sale e il gioco è fatto.

Una ricetta semplicissima ma molto versatile

In modo simile alle cimette saltate, anche i gambi in padella si prestano a essere gustati come antipasto, come contorno per carne, pesce o uova o anche insieme alla pasta. Se vogliamo donare al piatto una nota di sapidità, possiamo aggiungere delle acciughe sott’olio sminuzzate. Oppure, possiamo impreziosirlo con la croccantezza della pancetta rosolata, di maiale o, se siamo vegani, di seitan.

Un pesto originalissimo per primi speciali

Dai gambi si può ricavare anche un pesto cremoso e pieno di gusto, ottimo per condire la pasta da solo o insieme alle cimette saltate. Ecco come prepararlo:

Laviamo con cura i gambi, eliminiamo la parte più dura e tagliamoli a pezzi;

Lessiamoli in acqua bollente salata finché non avranno raggiunto una consistenza tenera;

Mettiamo i gambi in un frullatore insieme a parmigiano, olio, sale, pepe, basilico e uno spicchio d’aglio. Aggiungiamo anche dei pinoli sgusciati e delle mandorle pelate e versiamo un bicchiere di acqua di cottura;

Frulliamo il tutto fino a ottenere una crema vellutata ma piuttosto compatta. Il nostro pesto di gambi è pronto.

Chi trova un broccolo trova un tesoro

Ormai dovrebbe essere chiaro: chi ama i broccoli e non assaggia queste due deliziose ricette con i gambi non ha idea di cosa si perde. Questi ortaggi preziosissimi sono una vera miniera d’oro in cucina. Ogni loro parte si presta a una miriade di interpretazioni diverse. Il limite è la nostra creatività.