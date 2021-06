Nel periodo tra la primavera e l’estate non è raro imbattersi in cuccioli di volatili che escono dal nido e si fanno strada nel mondo.

Imparare a volare autonomamente è una delle fasi fondamentali del loro percorso di crescita. Tuttavia, è proprio in questa fase che rischiamo di compiere un’azione che potrebbe danneggiare i piccoli.

Si tratta di un errore compiuto, spesso, in buona fede. Ma di cosa si tratta?

Molte volte capita di trovare dei piccoli volatili in giardino o sulla terrazza, apparentemente abbandonati.

Il primo pensiero è quello di recuperarli e portali al centro animali selvatici più vicino.

Si tratta di un vero e proprio errore che non andrebbe mai commesso. Infatti, nella maggior parte dei casi, questi piccoli non sono affatto abbandonati o bisognosi di cure.

Ma, andando con ordine si daranno al Lettore alcune utili informazioni che gli permetteranno di agire di conseguenza. Ecco perché chi ama gli animali deve sapere come comportarsi in questa comune situazione in estate.

I piccoli volatili si dividono in due categorie: gli implumi e i pulli.

Implumi

La prima categoria è quella degli implumi che necessiteranno di immediato soccorso.

Infatti, nel caso in cui si trovasse un piccolo implume fuori da nido sarà necessario riposizionarlo nel nido. In caso contrario, bisognerà procedere tenendolo al caldo fino alla consegna al centro che si occupa di animali selvatici più vicino.

Ovviamente non bisognerà somministrargli alcun tipo di alimento.

Pulli

I pulli, andranno a loro volta suddivisi in due categorie.

Da un lato troviamo i pulli di merlo, gabbiano, corvo, passerotti e rapaci.

Dall’altra, invece, i pulli di rondine, balestruccio e rondone.

I pulli della prima categoria appariranno ricoperti di piume e, se trovati fuori dal nido, dovranno essere lasciati dove sono.

Infatti, sono sorvegliati a vista dai genitori che si stanno prendendo cura di loro.

Nel caso in cui sembrassero feriti o particolarmente deboli sarà necessario contattare un centro animali selvatici.

Cercare, poi, di metterli in sicurezza nel caso in cui nella zona fossero presenti animali come cani o gatti che potrebbero procurare loro seri danni.

I pulli della seconda categoria, invece, se caduti dal nido andranno subito soccorsi. Lo stesso discorso vale per gli adulti.

Nel caso in cui trovassimo una rondine, un rondone o un balestruccio a terra, anche se adulto, sarà importante contattare immediatamente un centro specializzato.

Chi ama gli animali deve sapere come comportarsi in questa comune situazione in estate

Quando ci occupiamo di un piccolo volatile in attesa della consegna al centro non dobbiamo dargli del cibo.

Infatti, ogni specie necessita di una dieta diversa.

Per questo motivo si consiglia di contattare immediatamente il centro animali selvatici più vicino, anche in caso di dubbio.

Infatti, spesso persone non esperte potrebbero fornire dei consigli sbagliati.

Per scoprire come comportarsi in seguito ad un incidente stradale che vede coinvolto un animale selvatico leggere qui.