La quarantena ha fatto riscoprire a milioni di italiani la passione per il pane e la pasta fatti in casa. Si tratta di un’antichissima arte che ci permette di ottenere un cibo sano, fresco ed equilibrato. I veri appassionati sono sempre alla ricerca di nuove tecniche per ottenere risultati più stupefacenti, lievitazioni più efficaci e gusti più genuini.

Oggi però vogliamo parlare dell’arte della decorazione del pane, arte che sta conoscendo una nuova gloria grazie ai social network come Instagram: oggi sveleremo perché chi ama fare il pane in casa resterà senza parole per questa tecnica incredibile.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Quando il cibo che mangiamo è bello e buono

In cucina, si sa, l’occhio vuole anche la sua parte e la presentazione può essere davvero importante. Nell’era dei social e della condivisione di praticamente ogni momento della nostra via quotidiana l’arte di presentare i cibi in maniera artistica sta conoscendo un’espansione davvero incredibile.

Anche il pane conosce quest’arte e in particolare esiste una tecnica che consiste nel creare un disegno sulla crosta del pane rendendolo unico ed inimitabile.

Chi ama fare il pane in casa resterà senza parole per questa tecnica incredibile

Se vogliamo disegnare sul nostro pane è sufficiente munirsi di una lama affilata come quella di un taglierino o di un bisturi, e potremo tracciare dei disegni sull’impasto crudo. Non dobbiamo fare altro che sbizzarrire la nostra fantasia, possiamo dedicarci a decorazioni geometriche, fiori stilizzati, ma anche volti, scritte, mandala, eccetera.

Dopo che abbiamo tracciato il nostro disegno possiamo infornare il nostro impasto e aspettare che il disegno emerga dalla pasta. Con la seconda lievitazione che avviene nel forno vedremo letteralmente emergere il disegno dall’impasto ed indurirsi sulla crosta del nostro pane.

A cottura finita ci ritroveremo con il nostro di pane decorato e in questo modo lasceremo senz’altro a bocca aperta tutti.

Approfondimento

In questo articolo abbiamo svelato un segreto inquietante sul pane che mangiamo tutti i giorni, leggere per credere.