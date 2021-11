Chi adora il tiramisù non potrà fare a meno di provare questi dolcetti natalizi dalla particolarissima forma

C’è già aria di festa natalizia nei supermercati e nei tanti negozi che iniziano ad esporre addobbi insieme alle primizie culinarie da concedersi in questo meraviglioso periodo. In questi giorni quasi tutti hanno acquistato i primi panettoni e o pandori e addirittura sono alle prese nell’organizzazione di cene e cenone dell’ultimo dell’anno.

Si inizia a pensare al classico menù natalizio con eventuali novità da portare in tavola per sbalordire tutti. È uno dei dolci scenografici, facile da realizzare e fatto da una morbida mousse su una base croccante di pasta frolla.

Chi adora il tiramisù non potrà non provare questi dolcetti natalizi dalla particolarissima forma, perfetti per l’occasione. Un alberello che si intona a pennello con il tema natalizio da preparare in poche e semplici mosse.

Un dessert che ameranno tutti

In questo dolce raffinato natalizio, ci saranno tutti gli ingredienti tipici del tiramisù ad eccezione dei savoiardi e delle uova crude. Quindi la classica crema al mascarpone, il caffè e il cacao amaro su una base non di savoiardi ma di pasta frolla classica o al cacao. Insomma una vera goduria.

Ingredienti per la pasta frolla

100 g di farina

50 g di burro freddo

40 g di zucchero a velo

1 tuorlo

1 pizzico di sale

Ingredienti per la base del ripieno

40 g di cioccolato fondente

1 cucchiaino di caffè solubile

40 ml di panna fresca

40 g di mascarpone

Ingredienti per la crema al mascarpone

120 g di mascarpone

30 g di zucchero a velo

120 ml di panna fresca

15 g di cacao amaro in polvere

1 cucchiaino di caffè espresso

Procedimento

Iniziare la preparazione dalla pasta frolla, impastando in una ciotola tutti gli ingredienti fino ad ottenere un impasto omogeneo che dovrà riposare in frigorifero per almeno 20 minuti.

Nel frattempo, preparare il ripieno versando un un tegame la panna e il caffè solubile e riporre sul fuoco a fiamma media. Non appena inizierà ad andare in ebollizione spegnere il fuoco e unire il cioccolato fondente. Girare energicamente fino a quando il cioccolato non sarà completamente sciolto e ben amalgamato. Infine quando il ripieno sarà ben intiepidito, versare il mascarpone e girare per unire per bene gli ingredienti.

Prendere la pasta frolla dal frigorifero e scenderla per uno spessore di circa 5 mm con il mattarello. Imburrare ed infarinare per bene gli stampini per crostatine e adagiare l’impasto e farlo aderire bene. Infornar per circa 10 min a 180°C e lasciarli raffreddare.

Quando le basi saranno pronte, versare il ripieno, livellarlo e lasciar raffreddare in frigorifero.

Infine preparare la crema decorativa al mascarpone versando in una ciotola lo zucchero a velo con il cacao amaro, il caffè, la panna ed infine il mascarpone. Amalgamare tutto con l’aiuto delle fruste elettriche fino ad ottenere un composto spumoso che servirà che creare il ciuffo a piramide simile ad un albero natalizio.

Decorare con una spolverata di cacao e con i confetti colorati e lasciar riposare in frigorifero per almeno 1 ora.