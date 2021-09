Tra gli ospiti indesiderati che nessuno vorrebbe mai avere nella propria casa ci sono sicuramente i topi. Questi roditori, piccoli e insidiosi, sono estremamente agili e dotati di una certa furbizia. Con il loro corpo minuto riescono a infiltrarsi in ogni fessura e spazio che gli lasciamo a disposizione. Il risultato è una vera e propria infestazione.

Non solo chi abita in una casa, ma anche i condomini dovrebbero preoccuparsi delle invasioni di topi. Infatti, questi si nascondono e prolificano in più punti, anche in angoli che non immaginavamo. Perciò, oggi sveleremo uno degli angoli più nascosti che questi animaletti sgraditi sfruttano per riprodursi a nostra insaputa.

Da dove arrivano i topi e le precauzioni da prendere

I topi sono abilissimi nello sfruttare ogni buco che mettiamo loro a disposizione. Potremmo trovarli benissimo in salotto mentre stiamo stirando, scrostando la piastra del ferro o guardando la tv. Per questo motivo bisognerebbe sempre controllare che non vi siano fessure dalle quali potrebbero introdursi. Bastano anche dei minuscoli fori di pochi centimetri di larghezza.

Verifichiamo la presenza di crepe nella parete o sul soffitto, buchi nelle porte e aperture di vario genere. Se possiamo, ripariamo i fori o sbarriamo l’entrata con apposite reti metalliche. Nel caso di infissi potremmo anche decidere di sostituirli.

Chi abita in condominio dovrebbe sapere che i topi si annidano in quest’angolo impensabile

Non è solo l’interno della casa o del nostro appartamento a fare da nido per i topi. Vi sono anche altre zone che potrebbero diventare la casa ideale per questi roditori.

Forse pochi di noi lo sanno, ma uno degli ambienti più gettonati dai topi e dal quale si diffondono è l’ascensore. Chi abita in condominio dovrebbe sapere che i topi si annidano in quest’angolo impensabile. In particolare, la zona scelta per nidificare e riprodursi è di solito quella del motore. Da lì, percorrono su e giù i cavi e con velocità disarmante si diffondono per tutto il palazzo.

Una soluzione naturale per sbarazzarsi una volta per tutte dei roditori

Debellare la minaccia dei topi non è semplice, proprio perché alcune nostre abitudini favoriscono la loro diffusione. La spazzatura posta vicino a casa li attira, così come i rifiuti animali. Alimenti come cereali, farina e pasta, se non chiusi bene, sono un invito allettante per i roditori nelle vicinanze. Anche il cibo nella ciotola di cani e gatti potrebbe attirarli in casa nostra.

Se volessimo sperimentare un rimedio più economico e naturale rispetto a esche e veleni vari, potremmo rivolgerci agli oli essenziali. Tra i più efficaci ci sono quello di eucalipto, citronella e menta piperita. Basta versarne qualche goccia su un pezzo di cotone da posizionare negli angoli usati come ingresso. Il loro odore è sgradevole per i topi e se ne terranno alla larga.