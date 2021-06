Freschi o stagionati poco importa. I formaggi fanno impazzire grandi e piccini e fanno parte della categoria degli alimenti più gettonati e amati.

Tuttavia, riporli in frigorifero non significa necessariamente conservarli in modo adeguato. Come molti altri alimenti anche i formaggi necessitano di qualche piccolo trucchetto per mantenere intatto il sapore e il profumo. Il rischio è quello di formare cattivi odori nel frigorifero e far deperire il prodotto.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Inoltre, con l’avvento della bella stagione, anche il frigorifero deve essere controllato e impostato nel modo adeguato per evitare di danneggiare i cibi. A tal proposito, si consiglia la lettura di questo articolo: “Questo errore banalissimo è clamoroso perché danneggia il frigorifero e aumenta le spese in bolletta ma sono ancora in molti a farlo”.

Regole d’oro per salvaguardare il prodotto

Come garantire l’integrità del formaggio per più tempo? Sicuramente, chi abbandona il formaggio nel frigo commette un grave errore, ecco cosa fare per conservarlo al meglio. Ovviamente, è opportuno sottolineare che i formaggi non sono tutti uguali. Dunque, il metodo di conservazione saranno diversi a seconda del tipo di prodotto che abbiamo.

In linea generale, però, è possibile stilare una serie di regole d’oro adatte a tutti i formaggi.

Chi abbandona il formaggio nel frigo commette un grave errore, ecco cosa fare per conservarlo al meglio

Riporre i formaggi freschi nel ripiano del frigo più in alto, dove le temperature sono di circa 2-3°C, può essere un ottimo metodo per conservarli meglio.

I formaggi stagionati, invece, si conserveranno benissimo anche con temperatura più calde, intorno ai 10-12°C.

Prodotti acquistati al banco

Attenzione ai formaggi acquistati al banco. Si consiglia di riporli in frigo nel loro apposito involucro oleato. Con questo metodo si eviterà la diffusione di cattivo odore perché tale involucro permette di preservare l’umidità del prodotto in modo corretto. La pellicola, però, deve aderire perfettamente al formaggio ed evitare di far entrare l’aria.

Da evitare assolutamente l’uso della pellicola trasparente per avvolgere e conservare il formaggio. Un errore molto comune che, però, farà deperire il formaggio più velocemente.

Approfondimento

Perché non devi assolutamente conservare la mozzarella in frigo