Il ponte di Ognissanti è perfetto per mettere le mani in pasta: le giornate autunnali fanno venire voglia di sfornare dolci fragranti. Che sia per una festa o per trascorrere una giornata in famiglia, è divertente cimentarsi coi biscotti dalle forme più spaventose. Ecco allora una ricetta davvero terrificante: chi a Halloween non prepara questi fragranti e spaventosi biscotti siciliani si perde una vera delizia!

Le ossa di morto

Regione che vai, dolce che trovi: per il Giorno dei Morti, o per Ognissanti, in tutta Italia si preparano ricette diverse. Dal pane dei santi toscano, ai sasanelli pugliesi, al pan dei morti lombardo.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

La nuova friggitrice ad aria che amerai: zero odori, zero schizzi SCOPRI IL PREZZO

In Sicilia c’è solo l’imbarazzo della scelta. Attorno al 2 novembre, infatti, si mangiano i pupi di zucchero, la frutta di Martorana, i tetù. Ma anche dei biscotti dalla forma davvero speciale.

Questi dolcetti sono noti come ossa di morto oppure come mustazzoli, nucatuli o moscardini. Se il nome cambia a seconda della zona, non cambia però la sostanza. I biscotti sono semplici, con pochi ingredienti e aromatizzati alla cannella e ai chiodi di garofano.

La loro particolarità sta nella forma: ricordano le ossa, come indica il nome, e sono composti da due parti con colore e consistenza diversi. La parte superiore è, infatti, bianca e friabile, mentre quella inferiore è più scura e dura.

Ottenere questo risultato richiede una tecnica speciale, tanto tempo e un po’ di esperienza. Ma chissà che la fortuna del principiante non aiuti chi ha voglia di cimentarsi con le ossa di morto! E, anche se la consistenza non fosse perfetta, il sapore sarà comunque delizioso. Ecco dunque la ricetta.

Chi a Halloween non prepara questi fragranti e spaventosi biscotti siciliani si perde una vera delizia

Preparare le ossa di morto richiede pochissimi ingredienti, ma tanto tempo: infatti i biscotti devono riposare per due o tre giorni prima di essere cotti in forno. Bisogna dunque iniziare con largo anticipo!

Ingredienti:

600 g di zucchero;

500 g di farina 00;

150 ml d’acqua;

un cucchiaino di polvere di cannella;

un cucchiaino di chiodi di garofano macinati.

Procedimento:

setacciare la farina, poi mescolarla in una ciotola con la cannella e i chiodi di garofano; riscaldare l’acqua in un pentolino capiente, poi spegnere la fiamma appena prima che l’acqua raggiunga il bollore; versare lo zucchero nell’acqua, farlo sciogliere e lasciare intiepidire; poi a poco a poco versare la farina nel pentolino, mescolando velocemente fino a ottenere un composto liscio e omogeneo; infine versare il composto su una spianatoia infarinata, poi lavorarlo rapidamente con le mani, per formare dei filoncini spessi circa 2 cm; tagliare i filoncini a tocchetti di circa 4 cm, poi dare a ogni biscotto la forma di un osso, pizzicandolo con le dita; disporre i biscotti su un vassoio a distanza di circa 5 cm l’uno dall’altro, coprirli con un foglio di carta da forno e lasciarli asciugare per 2 o 3 giorni, o finché il lato superiore non ha un colorito biancastro (a questo punto la parte più zuccherina e quella farinosa del composto hanno iniziato a separarsi); bagnare la parte inferiore del biscotti con dell’acqua e poi disporli su una teglia foderata con carta da forno bagnata e strizzata; cuocere in forno preriscaldato a 180 gradi per circa 15 minuti, o finché la parte inferiore più scura e quella superiore bianca non si sono separate.

Sfornare i dolcetti, lasciar raffreddare e gustare!

Idee per un menù

Se l’intenzione è quella di preparare un intero menù di Halloween, bisogna provare anche questo caldo e cremoso primo piatto autunnale con la zucca.

Infine, non bisogna dimenticare di travestirsi e decorare la casa. Se, troppo impegnati in cucina, ci si è dimenticati del costume, ecco dieci travestimenti per Halloween pronti in dieci minuti con materiali riciclati. Invece per le decorazioni si può creare una ghirlanda che profumerà d’autunno tutta la casa.