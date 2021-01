Preparare una cheesecake in versione light è una sfida che ProiezionidiBorsa vuole affrontare con questa ricetta. Basta apportare qualche piccola modifica alla ricetta della comune cheesecake e sostituire alcuni ingredienti, per ottenere un dolce poco calorico, ma sempre gustoso. Cheesecake senza biscotti e burro? Ecco la versione light del dolce.

La base della torta

La cheesecake è un dolce che unisce la fragranza della base biscottata alla cremosità della crema di formaggio. La base di questa torta è da sempre il risultato dell’incontro tra granella di biscotti sbriciolati e burro fuso. I due elementi fondono e, nel giro di qualche ora, assumono l’aspetto di un disco compatto e il sapore dolce e salato allo stesso tempo.

Per rendere certamente più light la base della torta basta utilizzare le fette biscottate in sostituzione del biscotto e il miele al posto del burro. Mescolare granella di fetta biscottata e miele, fino a ottenere una consistenza solida e collosa. La quantità di miele è di circa 10 grammi ogni due fette biscottate.

Il ripieno cremoso

Cheesecake senza biscotti e burro? Ecco la versione light del dolce. Ma come realizzare una crema di formaggio light senza usare panna, gelatina o gli ingredienti con cui solitamente prepariamo questo dolce? Con lo skyr, un latticino magro protagonista delle diete più salutari. La sua origine è islandese, ma è possibile trovarlo ormai in tutti i supermercati anche italiani.

Non servirà aggiungere nient’altro che questo latticino, che rapprenderà in frigo per qualche ora. Il consiglio è quello di non realizzare uno strato molto alto di ripieno cremoso, perché in questa ricetta non è presente gelatina. Questo è pur sempre un innocuo sacrificio per rendere questa preparazione più light e salutare.

Copertura di confettura fatta in casa

Che cheesecake sarebbe senza una confettura a copertura dello strato cremoso? La soluzione è preparare la confettura in casa, senza l’aggiunta di troppi zuccheri o lavorazioni industriali. Si può realizzare la confettura con la frutta preferita e di stagione.

Il consiglio è quello di usare frutta non troppo acre, visto che non sarà presente zucchero.

Basteranno 500 grammi di frutta a piacimento e un po’ di succo di limone. Un po’ come accade con la macedonia, la frutta rilascerà del succo naturalmente. Sostituire lo zucchero con 35 grammi di stevia (un dolcificante naturale) e aggiungere una mela a cubetti. Portare sul fuoco dolce e aggiungere, di tanto in tanto, circa 60 ml d’acqua. La marmellata dovrebbe assumere la tipica consistenza in circa tre quarti d’ora. Lasciare raffreddare prima dell’utilizzo.

Un’altra idea è quella di utilizzare le scaglie di cioccolato fondente, che manterrà la ricetta comunque salutare.

