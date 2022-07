Preparare le torte piace a molte persone. Destreggiarsi in cucina, infatti, e soprattutto nelle preparazioni di dolci, infonde grande soddisfazione. E questo sicuramente quando il risultato è perfetto. Certo, però, con il caldo sono davvero pochi i coraggiosi che pensano di usare il forno. Per cui l’ideale potrebbe essere la ricetta di una torta fredda, che non ha bisogno di cottura. E che per essere pronta necessita solo dell’ausilio del frigo. Ad esempio, può essere deliziosa e rinfrescante questa cheesecake fredda al caffè senza panna. Facile da realizzare con questi ingredienti:

100 g di biscotti secchi;

200 g di formaggio leggero spalmabile;

100 g di savoiardi;

80 g di burro;

200 g di mascarpone;

80 ml di caffè;

200 g di latte condensato;

cacao amaro in polvere q.b.

Il caffè, il cacao, il mascarpone e i savoiardi infonderanno a questa particolare cheesecake un sentore simile a quello del tiramisù. Zucchero e panna non sono invece utilizzati, per rendere la cheesecake maggiormente ideale per una colazione leggera. Non è presente neanche la gelatina in fogli, il cui utilizzo per alcuni può essere non semplice. Scopriamo dunque i passaggi per la realizzazione di questa ricetta.

Cheesecake fredda al caffè senza panna e gelatina per la colazione light

Per realizzare questa cheesecake fredda la prima cosa da fare è preparare la base del dolce. Questa andrà realizzata sbriciolando i biscotti secchi e i savoiardi in una scodella. Dovremo quindi fondere il burro in una padella e versare il liquido ottenuto sui biscotti. Mescoleremo quindi bene con l’aiuto di un cucchiaio. Ora dovremo foderare, con della pellicola trasparente per alimenti, una tortiera rotonda. Qui verseremo la base di burro e biscotti. La livelleremo per bene con un cucchiaio e la metteremo nel frigorifero.

Nel mentre, come consuetudine, prepareremo il caffè nella moka. In una ciotola metteremo il mascarpone, il formaggio, il latte condensato e lavoreremo con le fruste. Quando il caffè sarà pronto ne verseremo due tazze nell’impasto di latte, mascarpone e formaggio. Proseguiremo a incorporare con le fruste, quindi, quando il tutto sarà omogeneo, preleveremo la tortiera dal frigo. E qui verseremo la crema appena ottenuta. Livelleremo con un cucchiaio e metteremo nuovamente in frigo, per due ore. Trascorso il tempo, toglieremo la cheesecake dal frigorifero e ne decoreremo la superficie spolverizzandovi il cacao amaro. Potremo così gustare la leggerezza di una sua fetta a colazione, per assaporare qualcosa di diverso.

Lettura consigliata

Fresca e veloce, questa granita al caffè con e senza gelatiera, pronta in 5 minuti a colazione con la brioche