Per un dolce al cucchiaio cremoso pronto in pochi minuti la cottura al microonde non può che essere la scelta giusta. Se poi quel dolce è la cheescake, diventa ancora più semplice ottenere il dessert perfetto.

La ricetta di oggi sfrutta la potenza e la velocità di cottura con il microonde. Il risultato è una piccola cheescake monoporzione che può essere guarnita a piacimento. Infatti la ricetta costituisce la base, poi sta al pasticcere scegliere gli ingredienti finali e se farne una o più porzioni.

Perfetta per una cena tra amici, come merenda pomeridiana o per colazione: ecco come preparare una cheesecake cremosa in tazza con cottura veloce al microonde per un dessert favoloso.

Il dolce nella tazza

La sperimentazione in cucina e in pasticceria negli ultimi anni ha dato spazio alla creatività. Ecco che zuppe vengono servite nelle caffettiere, le insalate preparate in barattoli di vetro. Allora perché non preparare un dolce che sta in una tazza? La reazione per chi si vedrà servire la cheescake monoporzione in una tazza da cucina sarà sicuramente di sorpresa.

Agli aspetti positivi, si aggiunge il fatto di non dover fare grandi preparazioni. Bastano pochi ingredienti e un solo minuto di cottura. L’importante è predisporre del tempo affinché la cheescake possa riposare in frigo.

Il resto è lasciato al piacere di chi prepara il dolce: gocce di cioccolato, biscotti o pan di spagna come base, frutta secca, frutti di bosco freschi o marmellate. Questi ingredienti e molti altri possono guarnire e rendere speciale il dolce.

Cheesecake cremosa in tazza con cottura veloce al microonde per un dessert favoloso

Gli ingredienti per la cheescake in tazza sono:

60g di formaggio cremoso;

2 cucchiai di panna da cucina;

1 uovo;

vaniglia o cannella;

un cucchiaino di succo di limone;

2 cucchiai di zucchero di canna o altro dolcificante.

Tutti gli ingredienti andranno mescolati insieme in una ciotola capiente. In seguito, una volta scelta la tazza che si vuole utilizzare, andrà riempita col composto appena preparato.

Cuocere in microonde una prima volta per 60 secondi. Poi, aprire il microonde e mescolare la crema. Rimettere a cuocere per altri 40 secondi. Togliere la tazza dal microonde e lasciare riposare il composto. In fine, mettere la base per la cheescake in frigo per un’ora minimo.

Dopo che questo tempo è trascorso si può finire il dolce guarnendolo con biscotti sbriciolati, cioccolato in scaglie, frutta fresca. Ecco pronta la cheescake cremosa in tazza.

