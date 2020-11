Il cannolo siciliano è il dolce bandiera di una delle regioni insulari più belle. L’abbinamento della ricotta con una cialda fragrante e il cioccolato fondente è una vera e propria poesia per il palato. E se tutta la golosità di questo dolce si fondesse con la bontà della Cheesecake? Il connubio non può che essere esplosivo, una vera dinamite di sapore. Ecco la ricetta della Cheesecake al cannolo siciliano da leccarsi i baffi.

Ingredienti per la preparazione

260 grammi di cialda di cannolo (già pronta) 110 grammi di burro a temperatura ambiente 700 grammi di ricotta (preferibilmente ricotta di pecora) 200 grammi di zucchero a velo 200 grammi di panna 8 grammi di gelatina 100 grammi di cioccolato fondente in gocce Pistacchio in granella (per guarnire)

Procedimento per la preparazione della base

Per preparare la Cheesecake al cannolo siciliano da leccarsi i baffi, è importante dotarsi dello stampo che normalmente si usa per il famosissimo dolce. Si tratta di uno stampo a cerniera, che permette di staccare facilmente la base della tortiera dalla parte cilindrica che racchiude il dolce. Così facendo, si può prelevare il dolce dallo stampo con estrema semplicità.

Imburrare lo stampo con cura. In alternativa, può anche usarsi un comune stampo del diametro di 24 centimetri, foderato da carta forno. Per realizzare la base, sbriciolare le cialde in una polvere non troppo fine e unirla al burro fuso. Il tutto deve essere posizionato sul fondo dello stampo, avendo cura di schiacciare con abbastanza forza, in modo da realizzare una base ben solida. La base va riposta in frigo.

Preparazione del composto superiore

Nel frattempo che la base della Cheesecake al cannolo siciliano da leccarsi i baffi riposa in frigo, passiamo alla lavorazione del preparato di ricotta. Immergere la gelatina in fogli in acqua fredda, fino al suo scioglimento. Lavorare la ricotta di pecora (si può anche metterne metà vaccina e metà di pecora) per renderla cremosa, con lo zucchero a velo setacciato. In ultimo, aggiungere le gocce di cioccolata ed amalgamare il tutto.

A questo punto, prelevare la gelatina ormai molle e unirla ad un po’ di panna fresca e portare il tutto a semi-bollore sul fuoco lento. Lasciare intiepidire la panna con la gelatina mentre si monta, la restante quantità di panna con l’ausilio dello sbattitore. Incorporare la panna semidura al composto di ricotta dapprima preparato e, in ultimo, la gelatina. Il sapore deve ricordare il ripieno del Cannolo Siciliano.

Cospargere la base con la preparazione dolce appena amalgamata, livellare la superficie e lasciare riposare in frigo per almeno 5 ore. Trascorso il tempo di posa, staccare con delicatezza la torta dallo stampo e guarnirla con la granella di pistacchio. Qualche pezzo grossolano di cialda di cannolo potrà essere posizionato al centro per guarnire. Un piccolo consiglio per ottenere una fetta perfetta dopo il taglio? Bagnare lievemente la lama del coltello e tagliare la Cheesecake in porzioni triangolari.