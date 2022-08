Se ci è mai capitato che il nostro animale domestico si perdesse, conosciamo bene la fondamentale importanza di dotare Fido o Micio di una medaglietta di riconoscimento. La medaglietta è lo strumento migliore per assicurarsi che un animale smarrito torni a casa sua il prima possibile. Se un animale senza targhetta si smarrisce, ci sono comunque possibilità di ritrovarlo, se mettiamo in pratica alcune semplici regole.

Una medaglietta, però, rende il riconoscimento molto più semplice. Ma non tutte le medagliette sono uguali. A seconda delle dimensioni e dello stile di vita del nostro animale, alcuni tipi di medagliette sono più adatti di altri.

Per i gatti non sono adatte quelle che pendono, meglio quelle aderenti al collare

La prima regola è che per i gatti sarebbero più indicate medagliette che non pendono dal collare. I gatti, infatti, amano arrampicarsi sugli alberi e infilarsi in posti angusti. Una medaglietta pendente rischierebbe di incastrarsi da qualche parte e intrappolare, oppure ferire, il nostro amico.

Esistono invece delle piastrine che si infilano parallelamente al collare e restano molto aderenti al collarino, che sono più comode per i gatti. In alternativa, possiamo far incidere le nostre informazioni direttamente sul collare, in modo da minimizzare ulteriormente il fastidio.

Che tipo di medaglietta scegliere per tenere al sicuro il nostro cane o gatto

Per i cani di piccola dimensione c’è un ulteriore tipo di medaglietta: quella che consiste in un piccolo ciondolo, che si apre e all’interno troviamo un bigliettino con le informazioni del proprietario. Questo tipo di medaglietta è molto adatta ai cani piccoli, perché il ciondolo è di dimensioni ridotte e pesa di meno di una medaglietta tradizionale.

Medaglietta con incisione in acciaio inossidabile per i cani molto attivi

Che tipo di medaglietta scegliere dipende anche dalle dimensioni dell’animale. Se il nostro cane è di dimensioni medio-grandi e vive una vita molto attiva anche all’aperto, è fondamentale che il materiale della medaglietta sia di ottima qualità. La scritta con le informazioni del proprietario deve essere incisa, e non soltanto stampata, sulla medaglietta, per assicurarci che anche se sottoposta a pioggia, fango e sole, la scritta non si sbiadisca mai.

Ricordiamoci che la medaglietta deve contenere il nome dell’animale, un contatto telefonico del proprietario, e preferibilmente l’indirizzo dell’animale. Un cane o un gatto dotato di medaglietta tornerà a casa molto più facilmente nel caso venga smarrito.

Lettura consigliata

Sempre più proprietari utilizzano questo trucco semplicissimo e simpatico per non far rubare il cane di razza