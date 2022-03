Il riciclo creativo è un’arte che sta diventando giorno dopo giorno sempre più comune e conosciuta. Questa abitudine, infatti, sta coinvolgendo tantissime persone. E, conoscendone l’utilità, il motivo è ovvio. Sapere, infatti, che ci sono oggetti nella nostra casa, che tendenzialmente decidiamo di buttare ma che invece potrebbero essere trasformati, può essere sicuramente interessante. Basterà avere il maggior numero di idee possibili per poter effettivamente sfruttare questa pratica al meglio.

Riciclo creativo in casa, tantissime idee potrebbero tornarci utili e aiutarci nei problemi di ogni giorno

Di riciclo creativo avevamo già parlato in modo approfondito in passato. Questa pratica ci permette di trasformare davvero un’infinità di oggetti, riutilizzandoli per nuovi scopi. E, ovviamente, questo ci permette non solo di lasciar correre la nostra creatività, ma anche di risparmiare. Se non dovessimo avere la giusta ispirazione al momento, nessuna paura. Ci sono dei consigli che sicuramente potranno tornarci utilissimi. Per esempio, in questo nostro precedente articolo, avevamo fornito diverse idee originali e divertenti per trasformare le nostre vecchie cravatte, ormai impossibili da indossare. O ancora, in un altro articolo, avevamo dato un’indicazione utilissima per quanto riguardava la pasta avanzata. In questo modo, infatti, non saremo costretti a buttarla, ma potremo riutilizzarla facilmente, in modo pratico ed efficiente.

Che terribile spreco buttare via quei flaconi di shampoo vuoti perché possono tornarci più che utili anche se ancora non lo sappiamo

Oggi continuiamo la lista di oggetti che potrebbero prendere vita nuova grazie proprio al riciclo creativo. E ci concentriamo in particolar modo sui flaconi di shampoo vuoti. Quando finisce il prodotto al loro interno, siamo soliti gettarli nella plastica, senza fermarci a riflettere. Ma questo potrebbe essere uno sbaglio. I flaconi di shampoo, infatti, possono tornare utilissimi in diverse occasioni. Dai portamatite a un portaspugna in cucina, questi contenitori possono davvero prendere tutte le forme che vogliamo. E una di queste è quella che vogliamo proporre oggi. Il vecchio flacone ormai vuoto, infatti, può diventare un’originalissima borsetta fuori dal comune, con cui far giocare per esempio i nostri figli. Realizzarla, tra l’altro, sarà semplicissimo. Per prima cosa, laviamo con attenzione il contenitore, eliminando ogni traccia di shampoo. Poi, tagliamone via il fondo e, sui lati, attacchiamo un piccolo manico, che servirà per portare la borsetta.

E adesso, lasciamo correre la fantasia, dipingendo con i nostri colori preferiti queste piccole borsette con cui potremo giocare e divertirci con i nostri figli. Dunque, ora lo possiamo dire. Che terribile spreco buttare via quei flaconi di shampoo ormai finiti. Piuttosto, cerchiamo di mettere in pratica il riciclo creativo anche in questo caso, così da realizzare delle piccole opere simpatiche e fuori dal comune.