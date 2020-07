Che succede se non pago gli abbonamenti del telefono? Rischio una segnalazione ad una centrale di controllo? Esistono dei sistemi di monitoraggio sui cattivi pagatori delle bollette telefoniche. In questo articolo, il comitato tecnico di Proiezionidiborsa vi illustra i principali rischi per chi risulta insolvente nel saldo dei pagamenti telefonici.

Quali controlli si eseguono sui cattivi consumatori

Si chiama Si.Mo.I.Tel. ed è l’acronimo di Sistema Informativo sulle Morosità Internazionali del Settore Telefonia. Dunque così come esiste una centrale rischi per i contribuenti insolventi nei riguardi di banche e istituti di credito, è presente anche uno per la telefonia. Infatti Si.Mo.I.Tel., è una banca dati condivisa tra gli operatori della telefonica fissa e mobile che conserva i dati sulle morosità dei clienti. Attraverso questo sistema di dati le compagnie telefoniche riescono a condividere con altre compagnie le informazioni sui clienti che risultano morosi. Questo avviene grazie al sistema Asstel ed ha l’obiettivo principe di arginare e contenere il rischio di insolvenza connesso ai tentativi di frode. Tale sistema contiene esclusivamente informazioni relative ai mancati pagamenti che ogni società rileva e non altri tipi di dati di ordine giudiziario o sensibile.

Le conseguenze per chi viene segnalato

Il sistema di controllo Si.Mo.I.Tel. nasce per evitare le insolvenze da parte di clienti. Questo perché negli ultimi anni molti di loro hanno approfittato della facilità con cui è possibile cambiare operatore lasciando insoluti pagamenti del canone. Che succede se non pago gli abbonamenti del telefono dunque? Quando il sistema segnala un cliente, questi dati si rendono disponibili alle altre compagnie telefoniche. In tal caso, le compagnie potrebbero, a ragione, rifiutare la richiesta di apertura di un nuovo abbonamento per il cliente moroso. Ad occuparsi della gestione della struttura informatica è proprio la CRIF (Centrale Rischi d’Intermediazione Finanziaria). I dati dei cattivi pagatori restano nella banca dati Si.Mo.I.Tel. per 36 mesi, dopodiché vengono automaticamente cancellati. In tale maniera, le aziende telefoniche intendono tutelarsi dalle forme di “turismo telefonico” e dall’insolvenza dei pagamenti da parte dei clienti.

Per un approfondimento sulla legittimità di alcune penali che inseriscono le compagnie telefoniche, è possibile consultare l’approfondimento qui.