Che squisitezza questo dolce soffice e delicato fatto con le arance e pochi ingredienti che abbiamo tutti in casa

Difficile rinunciare al gusto quando sei a casa e hai in previsione un pomeriggio in relax tra pantofole e divano. Prima di iniziare questo fantastico pomeriggio rigenerativo, in soli 5 minuti, si può preparare in casa un fantastico dessert tutto da gustare.

Un dolce soffice e delicato, una vera squisitezza, per un momento di relax da preparare con le arance e i pochi ingredienti che abbiamo in casa. Il tutto si potrà farcire non con la classica crema al mascarpone, ma con questa da mangiare a sbafo.

Ingredienti

300 gr di succo d’arancia o in alternativa mandarino

2 uova

40 gr di zucchero

15 gr di lievito di birra

550 gr di farina

una noce di burro

un pizzico di sale

olio di semi

rosso d’uovo e latte da spennellare sulla superfice

Procedimento

Iniziare la preparazione prendendo una ciotola e versando lo zucchero, le uova e con con l’aiuto delle fruste elettriche amalgamare per bene. Poi aggiungere il succo d’arancia e lasciar sciogliere i pezzettini di lievito, prima di passare allo step successivo.

Prendere una parte della farina, aggiungerla man mano, con un setaccio per evitare la formazione dei grumi ed incorporarla per bene. Quando l’impasto farà fatica con le fruste elettrice, versare l’impasto su un piano da lavoro e impastare con le mani.

Successivamente aggiungere un pizzico di sale e una noce di burro. L’impasto dovrà risultare come una nuvola un po’ appiccicosa. Continuare ad amalgamare per bene ed aggiungere man mano il restante della farina, dopodiché inserire l’impasto in un recipiente.

Coprire il recipiente con la pellicola per alimenti e lasciar crescere al caldo, ad esempio nel forno a luce accesa, per almeno 1 ora.

Trascorso il tempo d’attesa, il volume dell’impasto sarà quasi raddoppiato, ungersi le mani con un filo di olio di semi. Procedere col prendere l’impasto e come detto in precedenza questo sarà molto appiccicoso, quindi sarà necessario ungere le mani di frequente per poterlo maneggiare con praticità.

Arrivati fin qui, prendere uno stampo come quello della ciambella, imburrarlo, infarinarlo ed inserire circa 6 o 8 palline di impasto una in fila all’altra. Nel caso della ciambella si formerà una corona coreografica. Coprire lo stampo con l’impasto con la pellicola per alimenti e lasciar crescere per almeno 1 ora.

Dopo il tempo d’attesa, prendere il rosso d’uovo e miscelarlo con un po’ di latte e spennellare tutta la superficie del dolce. Infine infornare per poco più di 30 minuti a 180°C

